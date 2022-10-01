«Оренбург» — «Сочи»: сочинцы пропустили второй гол подряд с пенальти

Полузащитник «Оренбурга» Джимми Марин укрепил преимущество своей команды в матче 11-го тура РПЛ против «Сочи» — 4:0.

На 53-й минуте костариканец реализовал пенальти, назначенный после фола вратаря сочинцев Сослана Джанаева.

Марин забил третий гол в сезоне-2022/23.

«Сочи» пропустил второй гол с пенальти подряд — в конце первого тайма 11-метровый реализовал форвард оренбуржцев Владимир Сычевой. После этого гола футболист сделал предложение своей девушке прямо на стадионе.