«Оренбург» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 11-го тура РПЛ

«Оренбург» и «Сочи» объявили составы на матч 11-го тура РПЛ.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулев, Гойкович, Стаматов, Эктов, Аюпов, Марин, Вера, Флорентин, Сычевой.

Запасные: Гошев, Малых, Полуяхтов, Павловец, Печенин, Капленко, Титков, Оганесян, Ковалев, Башич, Гурциев, Мансилья.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Макарчук, Мещанинов, Сиссако, Нобоа, Цаллагов, Жоаозиньо, Мелкадзе, Сарвели.

Запасные: Заболотный, Адамов, Юрганов, Миладинович, Кравцов, Мартовой, Шипунов, Батырев, Ушатов, Джорджевич.

Матч «Оренбург» — «Сочи» станет первым в РПЛ после паузы на игры сборных и состоится сегодня, 1 октября (начало — в 14.00 мск).