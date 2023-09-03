«Оренбург» — «Сочи»: стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы «Оренбурга» и «Сочи» огласили стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ. Встреча состоится сегодня, 3 сентября, на стадионе «Газовик». Начало — в 13.00 мск.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Адамов, Сидоров, Гойкович, Ковалёв, Башич, Марин, Вера, Обухов, Мансилья.

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Юсупов, Кравцов, Мигел Силвейра, Мелкадзе, Крамарич.

«Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков за шесть матчей. «Оренбург» находится на последней, 16-й строчке, заработав два очка.