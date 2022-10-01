1 октября, 16:03
«Оренбург» разгромил «Сочи» (4:1) в матче 11-го тура чемпионата России.
3-я минута. Аюпов — 1:0
21-я минута. Флорентин — 2:0
44-я минута. Сычевой — с пенальти — 3:0
53-я минута. Марин — с пенальти — 4:0
69-я минута. Шипунов — 4:1
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования