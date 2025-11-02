2 ноября, 13:57
«Оренбург» дома победил «Сочи» в 14-м туре РПЛ — 3:1.
У хозяев на 10-й минуте отметился Эмирджан Гюрлюк, на 37-й минуте автогол забил Михаил Игнатов. Спустя три минуты гости отыграли один мяч — отличился Франсуа Камано. На 62-й минуте Хорди Томпсон забил третий гол «Оренбурга».
10-я минута. Гюрлюк — 1:0
37-я минута. Игнатов (автогол) — 2:0
41-я минута. Камано — 2:1
62-я минута. Томпсон — 3:1
Были лёгкие сомнения,но теперь уверен-Ахмат слил Сочи! Либо на весну,либо по чьей-то "просьбе"!
