«Оренбург» — «Сочи»: видео голов матча 14-го тура РПЛ

«Оренбург» дома победил «Сочи» в 14-м туре РПЛ — 3:1.

У хозяев на 10-й минуте отметился Эмирджан Гюрлюк, на 37-й минуте автогол забил Михаил Игнатов. Спустя три минуты гости отыграли один мяч — отличился Франсуа Камано. На 62-й минуте Хорди Томпсон забил третий гол «Оренбурга».

10-я минута. Гюрлюк — 1:0

37-я минута. Игнатов (автогол) — 2:0

41-я минута. Камано — 2:1

62-я минута. Томпсон — 3:1