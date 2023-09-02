«Оренбург» на своем поле примет «Сочи» в рамках 7-го тура чемпионата России 3 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Газовик». Стартовый свисток прозвучит в 13.00 по московскому времени.

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Прямой эфир противостояния «Оренбург» — «Сочи» покажут на телеканале «Матч Премьер». Эфир начнется в 12.55 мск. Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск.

В последних пяти очных встречах оренбуржцы одерживали победу трижды (2:0, 4:0, 4:1). На счету южан одна победа (5:1), еще один матч завершился вничью — 1:1.

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