1 октября, 14:50
Защитник «Сочи» Мусса Сиссако получил красную карточку в матче 11-го тура РПЛ против «Оренбурга».
На 43-й минуте главный судья встречи Артем Любимов удалил 21-летнего малийца за фол в своей штрафной. Во время атаки «Оренбурга» Сиссако схватил форварда оренбуржцев Владимира Сычевого руками сзади в своей штрафной и уронил его.
Любимов не стал останавливать игру и не усмотрел нарушение правил со стороны Сиссако, позднее ВАР вмешался в матч и рекомендовал главному судье посмотреть повтор эпизода. После этого Любимов вынес свое решение.
Матч с «Оренбургом» стал для Сиссако четвертым в составе «Сочи». Малиец получил первую красную карточку в составе российской команды.
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