«Оренбург» — «Сочи»: защитник сочинцев Сиссоко получил красную карточку за фол в своей штрафной

Защитник «Сочи» Мусса Сиссако получил красную карточку в матче 11-го тура РПЛ против «Оренбурга».

На 43-й минуте главный судья встречи Артем Любимов удалил 21-летнего малийца за фол в своей штрафной. Во время атаки «Оренбурга» Сиссако схватил форварда оренбуржцев Владимира Сычевого руками сзади в своей штрафной и уронил его.

Любимов не стал останавливать игру и не усмотрел нарушение правил со стороны Сиссако, позднее ВАР вмешался в матч и рекомендовал главному судье посмотреть повтор эпизода. После этого Любимов вынес свое решение.

Матч с «Оренбургом» стал для Сиссако четвертым в составе «Сочи». Малиец получил первую красную карточку в составе российской команды.