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Сегодня, 14:02

«Спартак» в гостях уступил «Оренбургу»

Виталий Косик
Корреспондент
«Оренбург» — «Спартак».
Фото ФК «Оренбург»
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«Оренбург» дома обыграл «Спартак» в матче 20-го тура РПЛ — 2:0.

Счет в матче открыл полузащитник хозяев Юрий Ковалев, забив гол 17-й минуте встречи с передачи Дмитрия Воробьева.

Преимущество «Оренбурга» удвоил форвард Дмитрий Воробьев, забив гол пяткой на 23-й минуте матча с передачи Брайана Мансильи.

В концовке первого тайма произошла потасовка между футболистами «Спартака» и «Оренбурга». На 45+4-й минуте матча после розыгрыша стандартного положения хавбек «Оренбурга» Иван Башич нанес удар по воротам, но попал в защитника красно-белых Томаша Тавареша. Сам же босниец выиграл подбор, после чего его толкнул в спину нападающий «Спартака» Квинси Промес. Тут же повздорили Тавареш и Башич. Арбитру пришлось разнимать футболистов.

В середине второго тайма защитник «Спартака» Георгий Джикия бежал за хавбеком «Оренбурга» Джимми Марином, после чего схватился за заднюю поверхность бедра. Защитник покинул поле, его заменил Кейта Бальде на 76-й минуте матча.

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей.

«Оренбург» поднимается на 6-е место, у команды 31 очко за 20 игр.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:0
Спартак

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  • spartsmen

    дела хорошо, опарыш ты помойный. сегодня виноваты сами. вкусного тебе говна.

    18.03.2023

  • Alexander Ponomarev

    Я-болельщик СПАРТАК М. хочу выразить восхищение команде... ОРЕНБУРГ. БРАВО!!! по большому счету команды СПАРТАК М. на поле... НЕ БЫЛО.уж в 1-ом тайме точно. все разговоры про газон-в пользу бедных. в общем моя команда.... ОПОЗОРИЛАСЬ.больно-да! неприятно-да! сегодня СПАРТАК М. не заслужил ничего. ОРЕНБУРГ,БРАВО!!!

    18.03.2023

  • футбол это спорт

    Похоже, но скорее, недобрый.

    18.03.2023

  • Алексей Исаев

    Послушай, надо нести не нового Абаскаля, а тебя выносить пинками под сраку .

    18.03.2023

  • Sehrgut

    Пели- пели, Пели - пели диферамбы всю зиму Абаскалю и Ко все кому не лень.., а по Факту au?er Spesen nichts gewesen!!! (По русски,, А воз и ныне там!) Ну ничего.., будет КБ :red_circle: :white_circle: Братья и Сестры и на нашей улице праздник :wink::exclamation: Спартак Чемпион :exclamation: :exclamation: :exclamation:

    18.03.2023

  • Тимур Бейсенов

    С победой Оренбург,возили кб Шапито об газон.Кб печенены когда чемпиенство будете справлять?

    18.03.2023

  • Marsel Badamshin

    Проиграли по делу. Действительно Оренбург принял что то, летали...

    18.03.2023

  • 1~18

    Зенит подкупил судей это очевидно.

    18.03.2023

  • Баск

    Оренбург теперь преследовать будут за пигофилию. -))

    18.03.2023

  • NF

    Надеюсь, не возникнет спекуляций, что, мол, "Спартак" пал духом из-за судейства в последних матчах...

    18.03.2023

  • olc

    Все так и есть.

    18.03.2023

  • nekony

    Он не то что не попадает по воротам, так и ещё своим партнёрам не даёт забить (какой удар, чуть ли не единственный стоящий у Спартака за всю игру, Зобнина заблокировал).

    18.03.2023

  • хурма(сельдерей)

    судья апять все испортил

    18.03.2023

  • andyk82

    Мяч не круглый

    18.03.2023

  • Инженер по охране труда

    Там ещё на 81 минуте ВАР побоялся пеналь поставить и удалить Литвинова за фол последней надежды.

    18.03.2023

  • mmm17

    На встрече тренерского штаба Спартака с судьями было принято решение разрешить Соболеву отсчитывать девять метров при пробитии штрафных ударов!

    18.03.2023

  • welkom1111

    Ещё 10+,абсолютно верно!

    18.03.2023

  • Marty Friedman

    да, там воротчик спас пару раз

    18.03.2023

  • richardford

    По игре Спартак был лучше всех в Европе.

    18.03.2023

  • 89097770026...КБ СЕКТАНТ

    не путай лахту и страну

    18.03.2023

  • Корнелий Ш

    конда он старается, то 4-0

    18.03.2023

  • valekka

    Сволочь этот Газпром-заставил Оренбург обыграть СуперГранда!:rofl:

    18.03.2023

  • TokTram_

    Вот что значит - справедливость. Когда позорников ставят на место. В очередной раз.

    18.03.2023

  • Булат1975

    Ну что свиньи? Опять судьи?

    18.03.2023

  • Андрей Гришин

    бомжатиной бакланской завоняло

    18.03.2023

  • Millwall82

    ну вам теперь и остается только считать комменты) играть как не умели, так и не умеете)

    18.03.2023

  • Деметрио

    Эй, Неконь, кто там страдать рождён? Случайно не клуб названный в честь раба?! Обтекай сегодня!

    18.03.2023

  • TokTram_

    Эээ... Вы, что, всерь?з Баварию и Спам пробуете сравнить? Шутку юмора оценил )))

    18.03.2023

  • Олег Каноков

    Поздравления весьма весёлому Оренбургу,счёт мог быть и крупнее.

    18.03.2023

  • Паснаход

    Опять Спартак убивают...

    18.03.2023

  • Ю.Ю.

    Но и не одинадцать россиян.

    18.03.2023

  • Серг?й Калугинъ

    Что, хрюни, догнали зеню??? Желаю вам в ближайших турах не потерять этот верный задел, начатый в Оренбурге!!

    18.03.2023

  • Rastan

    Отличный матч выдал Оренбург! С победой игроков и тренера!

    18.03.2023

  • som173

    За пару минут больше 100 постов. Вот что значит Величии Спартака. Хе-хе!

    18.03.2023

  • thunderclap

    Ну и, конечно, не спартаковская погода.

    18.03.2023

  • Only Rotor

    Рот освободи вначале, а то не разобрать, чего хрюкаешь.

    18.03.2023

  • ura1956

    И это 8 человек мясных в сборной, ужас! Надо не в Азии играть, а в Африке и то будет Ж...

    18.03.2023

  • Штабсъ-комиссаръ

    Раз в полгода и Бавария проигрывает)))

    18.03.2023

  • хурма(сельдерей)

    на мудреца довольно простоты

    18.03.2023

  • D ДT

    Бомжи всю бояру в Питере выпили, на пустырник перешли.

    18.03.2023

  • consteble

    Шамар чмо

    18.03.2023

  • andyk82

    Двух мало-Промесу надо 2*2- минимум 4 пенальти

    18.03.2023

  • ОлегОрлов

    Когда Спартак выигрывает, то ему обязательно ставят левые пенальти) Сегодня Оренбург победил без помощи судей.

    18.03.2023

  • Инженер по охране труда

    Как в той песенке: "Вдруг, раздались выстрелы слепого!"

    18.03.2023

  • ровнов

    Ну не восемь же в старте.

    18.03.2023

  • Мудреныч

    Не уступил. а ПРОСРАЛ

    18.03.2023

  • Андрей Гришин

    интересно, против остальных клубов и особенно Зенита зенитовский фарм-клуб тоже будет так усираться?

    18.03.2023

  • D ДT

    А ты - спец по отсасыванию, шаришь?

    18.03.2023

  • Максим Черный

    хорошо началась суббота. расстройством хряков удовлетворен. жду вяканья эскортницы про неназначенные пенальти в ворота оренбурга, про вселенский противопятачковый заговор.

    18.03.2023

  • 89097770026...КБ СЕКТАНТ

    хорошо что ты делишься личным опятом

    18.03.2023

  • Владимир Иванович

    Спартак выложился в игре с Уралом - а Оренбург отдыхал. Вот и вся недолга.... Не пошла сегодня игра при давлении постоянном - иначе хозяева не играют и дома не проигрывают на синтетике. Вот результат их победы.

    18.03.2023

  • Алексей Исаев

    Ну что К/Б, надо честно признать ,что сегодня нас вынесли ногами вперёд. Оренбург был великолепен, мы обосрались во всём .Соболев ,Литвинов, Шамар упустили 100% моменты и это мастера, которые получают огромные деньги не могут нормально попасть по мячу! Мы были медленны, мяч отскакивал как от стены , не можем даже его обработать. Судейство отличное. Кукуян был на высоте! Ещё раз Оренбург с заслуженной победой !!!

    18.03.2023

  • Валентин Дуров

    это после встречи с судьями ? -- значит не в судьях дело а играть с мячом надо

    18.03.2023

  • hovawart645

    И без судьи выиграли.

    18.03.2023

  • Ю.Ю.

    Теперь ваша очередь. Не стесняйтесь.

    18.03.2023

  • richardford

    Нечего ноунейма тренером ставить.

    18.03.2023

  • SPRAVEDLIVYI

    Хорошая облеуха пищевикам....браво Оренбург!!!

    18.03.2023

  • Sandy45

    Полюбас он.

    18.03.2023

  • Инженер по охране труда

    Переиграли по всем статьям! Так устроит? Лингвист!

    18.03.2023

  • TokTram_

    Нет с вами никого. Одни обиженные вы вечно.

    18.03.2023

  • World Sport

    Быстро Абаскаль закончился, несите нового. Игры как не было, так и нет, унылое катание мяча. От Спартака осталось одно имя, клуб превратился в пристанище блатоты, получающей контракты и считающей, что жизнь удалась. Гнать надо Соболева и Джикию для начала, два переоценённых балласта.

    18.03.2023

  • ровнов

    Ой, надо было кричать после Динамо.

    18.03.2023

  • Patisson

    Да, жесть. линия обороны настолько мощна, что ее к середине второго тайма поменяли полностью.

    18.03.2023

  • rudrik31

    Да! Не дали фарму денег на нормальное поле)

    18.03.2023

  • ОстроV Zаячий

    В стране Праздник.

    18.03.2023

  • Marty Friedman

    а вот и отмазки пошли...если бы литвинов забил, если бы поле не скользкое было, спартак медлинноват...как-то быстро всё с ног на голову...щас начнут об интриге рассуждать...

    18.03.2023

  • 16vic16

    Марцел Личка - супер!

    18.03.2023

  • Гарик Ы

    Оренбург более классная команда, так что счёт логичен.

    18.03.2023

  • spar001

    Газ - Мяс 2-0

    18.03.2023

  • Спринт

    Оренбуржцев с победой над колхозом! Кукурузо-охранительный абрек во всей своей "красе" клоунскорго игрули. И этот недалёкий ногомячист капитанит у колхозных ..** Старт к юбилейному месту вышел образцовый - ничья дома и поражение в матчах с середняками чемпионата, Затесалась еще вымученная победа над аутсайдером дома ..

    18.03.2023

  • richardford

    Зенит играет плохо, остальные ещё хуже.

    18.03.2023

  • оппонент

    Неужели опять судья?

    18.03.2023

  • Adios Amigos R.

    В общем-то не зря опасался ещё после предсезонного турнира, как его дьявола, "Зимнего кубка РПЛ", что слишком рано Спартак выходит на пик формы. Сейчас пик пройден и идёт явный спад, особенно по физике. Это уже совсем другой Спартак в отличии от того, что был осенью... С другой стороны - это были первые такие длинные зимние сборы Абаскаля, до этого у него не было такого опыта, так что ошибки по всей видимости были неизбежны. Остаётся надеяться, что выводы будут сделаны правильные. Ну на что-то же надо надеяться...

    18.03.2023

  • Alexander Loginov

    "Сильнее на голову" - выражение стилистически неправильное, но в данном случае согласен на 100%.

    18.03.2023

  • andyk82

    Да уж, дерево на пластмассе... Да без смазки

    18.03.2023

  • Sandy45

    Так судить нельзя! Где 2 пенальти в ворота Оренбурга и 3 красные карточки их игрокам!? Как Великий Спартак при таком судействе должен выигрывать, а? Может сам забивать должен? Не царское это дело, вот!

    18.03.2023

  • Вик1977

    Низко свиньи полетели, к дождю наверное

    18.03.2023

  • Millwall82

    На классе, без шансов) все равно что Бавария раздавила Майнц))

    18.03.2023

  • Инженер по охране труда

    "Оренбург" - красавцы, полностью переиграли "Спартак" по всем статьям! И это при том, что на 81 минуте ВАР побоялся назначить в ворота "Спартака" очевидный пенальти за толчок в спину атакующего игрока "Оренбурга" и удалить Литвинова за фол последней надежды, видимо на принятии решения сказались предыдущие скандалы с участием Мешкова и др. Ну да ладно! Болельщиков "Оренбурга" поздравляю с абсолютно заслуженной победой их клуба!

    18.03.2023

  • 89097770026...КБ СЕКТАНТ

    болото выть:stuck_out_tongue_winking_eye:болото выть еще:stuck_out_tongue_winking_eye:болото выть еще громче:stuck_out_tongue_winking_eye:

    18.03.2023

  • Uncle Bensий.

    Читалось. На классе, легко и непринужденно.

    18.03.2023

  • TokTram_

    Зухре пофиг на реальность

    18.03.2023

  • SPRAVEDLIVYI

    Личка молодец, хорошая у него команда!!!

    18.03.2023

  • Player124

    Так и бывает обычно - кто на предсезонных сборах всех выносит, потом в чемпионате сдаёт.

    18.03.2023

  • Mark deFossen

    А почему Кукуян опять судил, его же вроде как отстранили?:hugging:

    18.03.2023

  • Никола Питер

    Нечестно, Миллер замотивировал Оренбург.

    18.03.2023

  • Ed71

    И это участник чемпионской гонки. В тройке бы удержался.

    18.03.2023

  • Jean4

    После зимнего перерыва Спартак меньше двух не пропускает(за редким исключением). Это звонок Абаскалю, что с обороной?

    18.03.2023

  • Никита Нефедов

    Молодцы Оренбург! С победой!

    18.03.2023

  • Валентин Дуров

    промясик опять спровоцировал -- вот нехороший -- доколе ? кто-нибудь втащите ему разок - наркоман голландский

    18.03.2023

  • Ю.Ю.

    Шесть чужеземцев к концу матча.

    18.03.2023

  • Беркут

    "Оренберг" и всех его болельщиков с уверенной победой. Выиграть на ноль у второй, правда если "Ростов" не будет щёлкать клювом, "Спартак" опускается на третье. Ладно, главное уверенная победа с чем ещё раз поздравляю!!!

    18.03.2023

  • som173

    Ноне хоть за футбол мона сказать, а не о судьях. Давно не видел такой плохой игры. Жесть какая то. Че Абаскаль сделал за зиму с камандой, ваще непонятно. Напы не забивают, оборона авно како то. по ентой игре, я б Абаскаля выгнал бы завтра. Я то думал, что весной Спартак папрет, ибо календарь ему благоволил. Но по ходу Спартак ноне обыграь никаво не сможет. Тут не о медалях гаварить, а о том, на каво тренера менять, снова на лега или на нашево. Хе-хе!

    18.03.2023

  • Romario_Z

    Ну давайте разбираться: 1. Искусственное поле. 2. Оренбург вообще не должен был играть в РПЛ так как у него стадион маленький. 3. Судейский заговор. 4. Спартак играет воспитанниками, а Оренбург нет. 5. Возможно у судьи есть родственники в Петербурге. Его надо проверить. 6. (моё любимое) Оренбург это фарм клуб Зенита.

    18.03.2023

  • Flamenco

    Оренбург на голову сильнее Свинопасов!

    18.03.2023

  • Гарик Ы

    Поджарили свинину

    18.03.2023

  • spartsmen

    не даст, так как всё по делу.

    18.03.2023

  • SPRAVEDLIVYI

    Сегодня спартаковские негры никакие...

    18.03.2023

  • andyk82

    Хрю-хрю-хрю (дабы вам переводить не пришлось)

    18.03.2023

  • spartsmen

    не читай плохую фантастику :)

    18.03.2023

  • hludov

    Худшая игра при Абаскале, надо признать, почти ничего не получалось... Раннее начало матча, искуственное поле... плохие отговорки. Ну что ж, и такое бывет, переживем и это... Джикии здоровья.

    18.03.2023

  • mmm17

    Соболев -" Поздравляю всех болельщиков с очередной победой!Думаю в ближайших турах возьмём титул!"

    18.03.2023

  • SuperDennis

    Браво, Оренбург! Прекрасная игра, отличные контратаки. Масоэра - просто порвал спартаковскую оборону. Во втором тайме Оренбург был ближе к 3-му голу, чем Спартак к первому, хотя Шамар умудрился не попасть по воротам с 2 метров - это фиаско!!!

    18.03.2023

  • allerc

    Узнаю старый добрый ФК "Федун".

    18.03.2023

  • Alexander Loginov

    Спартак накрылся пуховым платком с ворсинками. Виноват Безбородов.

    18.03.2023

  • a.intern

    Оренбург сегодня был лучше.. Увы..

    18.03.2023

  • Дмитрий Ушкачев

    "на пластмассе" - лишнее.

    18.03.2023

  • ровнов

    Очень грамотная команда Оренбург. Но надо посмотреть как Зенитом сыграет.

    18.03.2023

  • Владимир Сафонов

    Наверное опять Зенит виноват в поражении Спартака.

    18.03.2023

  • Chausov Alexey

    Тут намедни была большая статья о том, почему "Спартак" должен становиться чемпионом в следующем сезоне. Ничего добавить не хотите, уважаемые авторы?

    18.03.2023

  • uaom

    Хрюканы куда то пропали . Обычно такие говорливые ...

    18.03.2023

  • spartsmen

    сразу было видно, что спартак не попал в игру, как , к примеру, шахтёр. и счёт мог быть примерно таким же. разочаровали все. ну хоть посмотрел обзоры последних кубковых матчей. --- личка - молодец. аналог разина в футболе. интересно: на сколько он продлил контракт и каковы отступные? надеюсь, что хорошие. --- ну и когда нет игры в атаке, сразу видно, что, по-прежнему, нет обороны.

    18.03.2023

  • serZheo

    Степные - молодцы! Вперед!:sunglasses:

    18.03.2023

  • sergsteed

    ща зарема даст правды-матки в эфир)))))сэ успевай нагребай в ленту!)))))

    18.03.2023

  • SPRAVEDLIVYI

    Оренбургская девятка явно переросла свой клуб....пора на повышение...

    18.03.2023

  • Millwall82

    Зарему сегодня ждет жесткий секс) хотя Федун уже староват, ну заменит на охранника))

    18.03.2023

  • КирпичИнвест

    Вот почему "Спартак" всегда пишут в начале строки? Неправильный заголовок Правильный: "Оренбург дома обыграл Спартак"

    18.03.2023

  • winger79spb

    Ну что,свинота,как оно?А дифирамбы пели...тьфу!

    18.03.2023

  • ajax1965

    Тетке передайте - ЗА ОРЕНБУРГ ВСЯ СТРАНА БОЛЕЛА !

    18.03.2023

  • андрей андреев

    Обкакался Спартак...Жаль, борьбы с Зенитом не получится..

    18.03.2023

  • Vlafy

    На классе (хотя мы все знаем, что всё дело в розовом свитере).

    18.03.2023

  • Stonne

    Судья виноват - 100%.

    18.03.2023

  • Гуго Оберштейн

    Я уже слышу радостное хрюканье со стороны северо-западной трясины ))

    18.03.2023

  • TokTram_

    На пару мячей Спартак во втором наиграл. Но и Оренбург, минимум, треху должен был класть. Не считая пенальти, который не стали давать, по сч?ту.

    18.03.2023

  • ну я

    Ну ч?, мегаобьективные, кто виноват: судьи или кривые ноги?

    18.03.2023

  • andyk82

    Нет, ну если выиграть все 10 матчей... Да ещё...

    18.03.2023

  • Tony Lee

    На каком рынке взяли это чёрное дерево, что дважды не попадает по пустым воротам??

    18.03.2023

  • Штабсъ-комиссаръ

    Не умеет Спартак играть на пластмассе...

    18.03.2023

  • Xaris

    Все по делу. Физика уже в прошлом матче проседала. В последних трёх играх пропустили 5 одинаковых мячей! Подача с фланга, в центре защиты никого... Нужно же что то предпринимать!

    18.03.2023

  • Адекватный спартач

    Поздравляю Оренбург с заслуженной победой. Защиту Спартака в полном составе - научить бегать и бороться.

    18.03.2023

  • PV

    Эй, свиньи, как дела? кто сегодня виноват? Опять судьи? Или может неумехи

    18.03.2023

  • Фирсыч

    Опять Спартак засудили! Матч не смотрел, но осуждаю судейство!

    18.03.2023

  • Алексей Волков

    Позорники крючкохвостые ))) Парням из Оренбурга - респект! Просто играй в футбол - и поросятник бессилен!

    18.03.2023

  • 89097770026...КБ СЕКТАНТ

    упал...отжался...подкачался...мы Спартак и с нами Бог...и это тоже пройдет.

    18.03.2023

  • Sandy45

    Судья сломал игру. Нужно сниматься с чемпа))

    18.03.2023

  • nic2316

    Парадокс, но Оренбург с уходом Сычевого(Писарского) стал игать намного вариотивней! Респект тренеру и его команде!! Всех болельщиков с победой!!

    18.03.2023

  • SPRAVEDLIVYI

    Зенит чемпион....чего кому не ясно???

    18.03.2023

  • TokTram_

    Джикия в очередной раз показал, как опасно играть с лишним весом. Не тянет.

    18.03.2023

  • ЗЛ

    Как там чемпионская интрига-то? Жива, нет?

    18.03.2023

  • Sergei1009

    100% судьи виноваты)...

    18.03.2023

  • ajax1965

    Тетке передайте - ЗА ОРЕНБУРГ ВСЯ СТРАНА БОЛЕЛА !

    18.03.2023

  • serZheo

    Оренбург сильнее на голову. Прям видно было, как пацаны мяч двигают.

    18.03.2023

  • tarkys

    Респект Оренбургу, показал что такое давление, тренерская победа Личко.

    18.03.2023

  • Сказо4ник

    Молодцы, Оренбуржцы!

    18.03.2023

  • 16vic16

    Оренбург - молодчики! Вчистую вынесли!

    18.03.2023

  • Only Rotor

    Когда хряки отсасывают - это всегда праздник.

    18.03.2023

  • SPRAVEDLIVYI

    Браво, Орннбург!!!!

    18.03.2023

  • TokTram_

    Дааа... Оренбург - щедрая душа. Сколько моментов во втором не реализовали... Но хоть 2:0

    18.03.2023

  • Millwall82

    Ахахахаха))))

    18.03.2023

  • Romario_Z

    Нагучев, чего такой грустный был?

    18.03.2023

  • Ivarr

    По делу

    18.03.2023

  • uaom

    Поимели хрюканов . Наверное опять Газпром виноват .

    18.03.2023

  • Jean4

    В составе гостей сегодня все сыграли плохо, даже выделить некого. Проиграли по всем статьям. То поскальзываются и падают на ровном месте, то пас точный отдать на три метра не могут, то с линии вратарской бьют мимо пустых ворот. Всё сегодня было не так, давно такой плохой игры в исполнении Спартака не видел. Еще и Джикию потеряли из-за травмы. По игре не заслужили даже ничью, хорошо еще что счет не разгромный.

    18.03.2023

  • футбол это спорт

    Блестящая победа Оренбурга! Соболезнования Спартаку. 3 последние игры очень неровные, похоже на начало кризиса. Особенно неприятно то, что начиная с предсезонного турнира, Спартак постепенно ухудшает игру. Много ошибок. И если бы только в защите – мы к этому привыкли. Но ведь и голы не идут! При этом предстоит бороться не только за серебро, но и за Кубок. Следующая пара игр покажет, сможет ли Спартак выйти на крейсерскую скорость в турнирах. У Абаскаля есть 12 дней для реанимации.

    18.03.2023

  • baruv

    Браво, Оренбург! Такая самоотдача в игре достойна уважения и к игрокам и к тренеру и зависти к болельщикам клуба!

    18.03.2023

  • Дмитрий Ушкачев

    Браво, Оренбург!

    18.03.2023

  • rustov

    Браво, Оренбург! Приятно удивили!

    18.03.2023

  • 36

    Дуарте,Тавареш... Это фиаско,братан!

    18.03.2023

  • Ю.Ю.

    Ой...

    18.03.2023

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