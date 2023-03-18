«Спартак» в гостях уступил «Оренбургу»

«Оренбург» дома обыграл «Спартак» в матче 20-го тура РПЛ — 2:0.

Счет в матче открыл полузащитник хозяев Юрий Ковалев, забив гол 17-й минуте встречи с передачи Дмитрия Воробьева.

Преимущество «Оренбурга» удвоил форвард Дмитрий Воробьев, забив гол пяткой на 23-й минуте матча с передачи Брайана Мансильи.

В концовке первого тайма произошла потасовка между футболистами «Спартака» и «Оренбурга». На 45+4-й минуте матча после розыгрыша стандартного положения хавбек «Оренбурга» Иван Башич нанес удар по воротам, но попал в защитника красно-белых Томаша Тавареша. Сам же босниец выиграл подбор, после чего его толкнул в спину нападающий «Спартака» Квинси Промес. Тут же повздорили Тавареш и Башич. Арбитру пришлось разнимать футболистов.

В середине второго тайма защитник «Спартака» Георгий Джикия бежал за хавбеком «Оренбурга» Джимми Марином, после чего схватился за заднюю поверхность бедра. Защитник покинул поле, его заменил Кейта Бальде на 76-й минуте матча.

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей.

«Оренбург» поднимается на 6-е место, у команды 31 очко за 20 игр.