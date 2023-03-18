«Спартак» в гостях уступил «Оренбургу»

Сегодня, 14:02
«Оренбург» дома обыграл «Спартак» в матче 20-го тура РПЛ — 2:0.
Счет в матче открыл полузащитник хозяев Юрий Ковалев, забив гол 17-й минуте встречи с передачи Дмитрия Воробьева.
Преимущество «Оренбурга» удвоил форвард Дмитрий Воробьев, забив гол пяткой на 23-й минуте матча с передачи Брайана Мансильи.
В концовке первого тайма произошла потасовка между футболистами «Спартака» и «Оренбурга». На 45+4-й минуте матча после розыгрыша стандартного положения хавбек «Оренбурга» Иван Башич нанес удар по воротам, но попал в защитника красно-белых Томаша Тавареша. Сам же босниец выиграл подбор, после чего его толкнул в спину нападающий «Спартака» Квинси Промес. Тут же повздорили Тавареш и Башич. Арбитру пришлось разнимать футболистов.
В середине второго тайма защитник «Спартака» Георгий Джикия бежал за хавбеком «Оренбурга» Джимми Марином, после чего схватился за заднюю поверхность бедра. Защитник покинул поле, его заменил Кейта Бальде на 76-й минуте матча.
«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей.
«Оренбург» поднимается на 6-е место, у команды 31 очко за 20 игр.
spartsmen
дела хорошо, опарыш ты помойный. сегодня виноваты сами. вкусного тебе говна.
18.03.2023
Alexander Ponomarev
Я-болельщик СПАРТАК М. хочу выразить восхищение команде... ОРЕНБУРГ. БРАВО!!! по большому счету команды СПАРТАК М. на поле... НЕ БЫЛО.уж в 1-ом тайме точно. все разговоры про газон-в пользу бедных. в общем моя команда.... ОПОЗОРИЛАСЬ.больно-да! неприятно-да! сегодня СПАРТАК М. не заслужил ничего. ОРЕНБУРГ,БРАВО!!!
18.03.2023
футбол это спорт
Похоже, но скорее, недобрый.
18.03.2023
Алексей Исаев
Послушай, надо нести не нового Абаскаля, а тебя выносить пинками под сраку .
18.03.2023
Sehrgut
Пели- пели, Пели - пели диферамбы всю зиму Абаскалю и Ко все кому не лень.., а по Факту au?er Spesen nichts gewesen!!! (По русски,, А воз и ныне там!) Ну ничего.., будет КБ :red_circle: :white_circle: Братья и Сестры и на нашей улице праздник :wink::exclamation: Спартак Чемпион :exclamation: :exclamation: :exclamation:
18.03.2023
Тимур Бейсенов
С победой Оренбург,возили кб Шапито об газон.Кб печенены когда чемпиенство будете справлять?
18.03.2023
Marsel Badamshin
Проиграли по делу. Действительно Оренбург принял что то, летали...
18.03.2023
1~18
Зенит подкупил судей это очевидно.
18.03.2023
Баск
Оренбург теперь преследовать будут за пигофилию. -))
18.03.2023
NF
Надеюсь, не возникнет спекуляций, что, мол, "Спартак" пал духом из-за судейства в последних матчах...
18.03.2023
olc
Все так и есть.
18.03.2023
nekony
Он не то что не попадает по воротам, так и ещё своим партнёрам не даёт забить (какой удар, чуть ли не единственный стоящий у Спартака за всю игру, Зобнина заблокировал).
18.03.2023
хурма(сельдерей)
судья апять все испортил
18.03.2023
andyk82
Мяч не круглый
18.03.2023
Инженер по охране труда
Там ещё на 81 минуте ВАР побоялся пеналь поставить и удалить Литвинова за фол последней надежды.
18.03.2023
mmm17
На встрече тренерского штаба Спартака с судьями было принято решение разрешить Соболеву отсчитывать девять метров при пробитии штрафных ударов!
18.03.2023
welkom1111
Ещё 10+,абсолютно верно!
18.03.2023
Marty Friedman
да, там воротчик спас пару раз
18.03.2023
richardford
По игре Спартак был лучше всех в Европе.
18.03.2023
89097770026...КБ СЕКТАНТ
не путай лахту и страну
18.03.2023
Корнелий Ш
конда он старается, то 4-0
18.03.2023
valekka
Сволочь этот Газпром-заставил Оренбург обыграть СуперГранда!:rofl:
18.03.2023
TokTram_
Вот что значит - справедливость. Когда позорников ставят на место. В очередной раз.
18.03.2023
Булат1975
Ну что свиньи? Опять судьи?
18.03.2023
Андрей Гришин
бомжатиной бакланской завоняло
18.03.2023
Millwall82
ну вам теперь и остается только считать комменты) играть как не умели, так и не умеете)
18.03.2023
Деметрио
Эй, Неконь, кто там страдать рождён? Случайно не клуб названный в честь раба?! Обтекай сегодня!
18.03.2023
TokTram_
Эээ... Вы, что, всерь?з Баварию и Спам пробуете сравнить? Шутку юмора оценил )))
18.03.2023
Олег Каноков
Поздравления весьма весёлому Оренбургу,счёт мог быть и крупнее.
18.03.2023
Паснаход
Опять Спартак убивают...
18.03.2023
Ю.Ю.
Но и не одинадцать россиян.
18.03.2023
Серг?й Калугинъ
Что, хрюни, догнали зеню??? Желаю вам в ближайших турах не потерять этот верный задел, начатый в Оренбурге!!
18.03.2023
Rastan
Отличный матч выдал Оренбург! С победой игроков и тренера!
18.03.2023
som173
За пару минут больше 100 постов. Вот что значит Величии Спартака. Хе-хе!
18.03.2023
thunderclap
Ну и, конечно, не спартаковская погода.
18.03.2023
Only Rotor
Рот освободи вначале, а то не разобрать, чего хрюкаешь.
18.03.2023
ura1956
И это 8 человек мясных в сборной, ужас! Надо не в Азии играть, а в Африке и то будет Ж...
18.03.2023
Штабсъ-комиссаръ
Раз в полгода и Бавария проигрывает)))
18.03.2023
хурма(сельдерей)
на мудреца довольно простоты
18.03.2023
D ДT
Бомжи всю бояру в Питере выпили, на пустырник перешли.
18.03.2023
consteble
Шамар чмо
18.03.2023
andyk82
Двух мало-Промесу надо 2*2- минимум 4 пенальти
18.03.2023
ОлегОрлов
Когда Спартак выигрывает, то ему обязательно ставят левые пенальти) Сегодня Оренбург победил без помощи судей.
18.03.2023
Инженер по охране труда
Как в той песенке: "Вдруг, раздались выстрелы слепого!"
18.03.2023
ровнов
Ну не восемь же в старте.
18.03.2023
Мудреныч
Не уступил. а ПРОСРАЛ
18.03.2023
Андрей Гришин
интересно, против остальных клубов и особенно Зенита зенитовский фарм-клуб тоже будет так усираться?
18.03.2023
D ДT
А ты - спец по отсасыванию, шаришь?
18.03.2023
Максим Черный
хорошо началась суббота. расстройством хряков удовлетворен. жду вяканья эскортницы про неназначенные пенальти в ворота оренбурга, про вселенский противопятачковый заговор.
18.03.2023
89097770026...КБ СЕКТАНТ
хорошо что ты делишься личным опятом
18.03.2023
Владимир Иванович
Спартак выложился в игре с Уралом - а Оренбург отдыхал. Вот и вся недолга.... Не пошла сегодня игра при давлении постоянном - иначе хозяева не играют и дома не проигрывают на синтетике. Вот результат их победы.
18.03.2023
Алексей Исаев
Ну что К/Б, надо честно признать ,что сегодня нас вынесли ногами вперёд. Оренбург был великолепен, мы обосрались во всём .Соболев ,Литвинов, Шамар упустили 100% моменты и это мастера, которые получают огромные деньги не могут нормально попасть по мячу! Мы были медленны, мяч отскакивал как от стены , не можем даже его обработать. Судейство отличное. Кукуян был на высоте! Ещё раз Оренбург с заслуженной победой !!!
18.03.2023
Валентин Дуров
это после встречи с судьями ? -- значит не в судьях дело а играть с мячом надо
18.03.2023
hovawart645
И без судьи выиграли.
18.03.2023
Ю.Ю.
Теперь ваша очередь. Не стесняйтесь.
18.03.2023
richardford
Нечего ноунейма тренером ставить.
18.03.2023
SPRAVEDLIVYI
Хорошая облеуха пищевикам....браво Оренбург!!!
18.03.2023
Sandy45
Полюбас он.
18.03.2023
Инженер по охране труда
Переиграли по всем статьям! Так устроит? Лингвист!
18.03.2023
TokTram_
Нет с вами никого. Одни обиженные вы вечно.
18.03.2023
World Sport
Быстро Абаскаль закончился, несите нового. Игры как не было, так и нет, унылое катание мяча. От Спартака осталось одно имя, клуб превратился в пристанище блатоты, получающей контракты и считающей, что жизнь удалась. Гнать надо Соболева и Джикию для начала, два переоценённых балласта.
18.03.2023
ровнов
Ой, надо было кричать после Динамо.
18.03.2023
Patisson
Да, жесть. линия обороны настолько мощна, что ее к середине второго тайма поменяли полностью.
18.03.2023
rudrik31
Да! Не дали фарму денег на нормальное поле)
18.03.2023
ОстроV Zаячий
В стране Праздник.
18.03.2023
Marty Friedman
а вот и отмазки пошли...если бы литвинов забил, если бы поле не скользкое было, спартак медлинноват...как-то быстро всё с ног на голову...щас начнут об интриге рассуждать...
18.03.2023
16vic16
Марцел Личка - супер!
18.03.2023
Гарик Ы
Оренбург более классная команда, так что счёт логичен.
18.03.2023
spar001
Газ - Мяс 2-0
18.03.2023
Спринт
Оренбуржцев с победой над колхозом! Кукурузо-охранительный абрек во всей своей "красе" клоунскорго игрули. И этот недалёкий ногомячист капитанит у колхозных ..** Старт к юбилейному месту вышел образцовый - ничья дома и поражение в матчах с середняками чемпионата, Затесалась еще вымученная победа над аутсайдером дома ..
18.03.2023
richardford
Зенит играет плохо, остальные ещё хуже.
18.03.2023
оппонент
Неужели опять судья?
18.03.2023
Adios Amigos R.
В общем-то не зря опасался ещё после предсезонного турнира, как его дьявола, "Зимнего кубка РПЛ", что слишком рано Спартак выходит на пик формы. Сейчас пик пройден и идёт явный спад, особенно по физике. Это уже совсем другой Спартак в отличии от того, что был осенью... С другой стороны - это были первые такие длинные зимние сборы Абаскаля, до этого у него не было такого опыта, так что ошибки по всей видимости были неизбежны. Остаётся надеяться, что выводы будут сделаны правильные. Ну на что-то же надо надеяться...
18.03.2023
Alexander Loginov
"Сильнее на голову" - выражение стилистически неправильное, но в данном случае согласен на 100%.
18.03.2023
andyk82
Да уж, дерево на пластмассе... Да без смазки
18.03.2023
Sandy45
Так судить нельзя! Где 2 пенальти в ворота Оренбурга и 3 красные карточки их игрокам!? Как Великий Спартак при таком судействе должен выигрывать, а? Может сам забивать должен? Не царское это дело, вот!
18.03.2023
Вик1977
Низко свиньи полетели, к дождю наверное
18.03.2023
Millwall82
На классе, без шансов) все равно что Бавария раздавила Майнц))
18.03.2023
Инженер по охране труда
"Оренбург" - красавцы, полностью переиграли "Спартак" по всем статьям! И это при том, что на 81 минуте ВАР побоялся назначить в ворота "Спартака" очевидный пенальти за толчок в спину атакующего игрока "Оренбурга" и удалить Литвинова за фол последней надежды, видимо на принятии решения сказались предыдущие скандалы с участием Мешкова и др. Ну да ладно! Болельщиков "Оренбурга" поздравляю с абсолютно заслуженной победой их клуба!
18.03.2023
89097770026...КБ СЕКТАНТ
болото выть:stuck_out_tongue_winking_eye:болото выть еще:stuck_out_tongue_winking_eye:болото выть еще громче:stuck_out_tongue_winking_eye:
18.03.2023
Uncle Bensий.
Читалось. На классе, легко и непринужденно.
18.03.2023
TokTram_
Зухре пофиг на реальность
18.03.2023
SPRAVEDLIVYI
Личка молодец, хорошая у него команда!!!
18.03.2023
Player124
Так и бывает обычно - кто на предсезонных сборах всех выносит, потом в чемпионате сдаёт.
18.03.2023
Mark deFossen
А почему Кукуян опять судил, его же вроде как отстранили?:hugging:
18.03.2023
Никола Питер
Нечестно, Миллер замотивировал Оренбург.
18.03.2023
Ed71
И это участник чемпионской гонки. В тройке бы удержался.
18.03.2023
Jean4
После зимнего перерыва Спартак меньше двух не пропускает(за редким исключением). Это звонок Абаскалю, что с обороной?
18.03.2023
Никита Нефедов
Молодцы Оренбург! С победой!
18.03.2023
Валентин Дуров
промясик опять спровоцировал -- вот нехороший -- доколе ? кто-нибудь втащите ему разок - наркоман голландский
18.03.2023
Ю.Ю.
Шесть чужеземцев к концу матча.
18.03.2023
Беркут
"Оренберг" и всех его болельщиков с уверенной победой. Выиграть на ноль у второй, правда если "Ростов" не будет щёлкать клювом, "Спартак" опускается на третье. Ладно, главное уверенная победа с чем ещё раз поздравляю!!!
18.03.2023
som173
Ноне хоть за футбол мона сказать, а не о судьях. Давно не видел такой плохой игры. Жесть какая то. Че Абаскаль сделал за зиму с камандой, ваще непонятно. Напы не забивают, оборона авно како то. по ентой игре, я б Абаскаля выгнал бы завтра. Я то думал, что весной Спартак папрет, ибо календарь ему благоволил. Но по ходу Спартак ноне обыграь никаво не сможет. Тут не о медалях гаварить, а о том, на каво тренера менять, снова на лега или на нашево. Хе-хе!
18.03.2023
Romario_Z
Ну давайте разбираться: 1. Искусственное поле. 2. Оренбург вообще не должен был играть в РПЛ так как у него стадион маленький. 3. Судейский заговор. 4. Спартак играет воспитанниками, а Оренбург нет. 5. Возможно у судьи есть родственники в Петербурге. Его надо проверить. 6. (моё любимое) Оренбург это фарм клуб Зенита.
18.03.2023
Flamenco
Оренбург на голову сильнее Свинопасов!
18.03.2023
Гарик Ы
Поджарили свинину
18.03.2023
spartsmen
не даст, так как всё по делу.
18.03.2023
SPRAVEDLIVYI
Сегодня спартаковские негры никакие...
18.03.2023
andyk82
Хрю-хрю-хрю (дабы вам переводить не пришлось)
18.03.2023
spartsmen
не читай плохую фантастику :)
18.03.2023
hludov
Худшая игра при Абаскале, надо признать, почти ничего не получалось... Раннее начало матча, искуственное поле... плохие отговорки. Ну что ж, и такое бывет, переживем и это... Джикии здоровья.
18.03.2023
mmm17
Соболев -" Поздравляю всех болельщиков с очередной победой!Думаю в ближайших турах возьмём титул!"
18.03.2023
SuperDennis
Браво, Оренбург! Прекрасная игра, отличные контратаки. Масоэра - просто порвал спартаковскую оборону. Во втором тайме Оренбург был ближе к 3-му голу, чем Спартак к первому, хотя Шамар умудрился не попасть по воротам с 2 метров - это фиаско!!!
18.03.2023
allerc
Узнаю старый добрый ФК "Федун".
18.03.2023
Alexander Loginov
Спартак накрылся пуховым платком с ворсинками. Виноват Безбородов.
18.03.2023
a.intern
Оренбург сегодня был лучше.. Увы..
18.03.2023
Дмитрий Ушкачев
"на пластмассе" - лишнее.
18.03.2023
ровнов
Очень грамотная команда Оренбург. Но надо посмотреть как Зенитом сыграет.
18.03.2023
Владимир Сафонов
Наверное опять Зенит виноват в поражении Спартака.
18.03.2023
Chausov Alexey
Тут намедни была большая статья о том, почему "Спартак" должен становиться чемпионом в следующем сезоне. Ничего добавить не хотите, уважаемые авторы?
18.03.2023
uaom
Хрюканы куда то пропали . Обычно такие говорливые ...
18.03.2023
spartsmen
сразу было видно, что спартак не попал в игру, как , к примеру, шахтёр. и счёт мог быть примерно таким же. разочаровали все. ну хоть посмотрел обзоры последних кубковых матчей. --- личка - молодец. аналог разина в футболе. интересно: на сколько он продлил контракт и каковы отступные? надеюсь, что хорошие. --- ну и когда нет игры в атаке, сразу видно, что, по-прежнему, нет обороны.
18.03.2023
serZheo
Степные - молодцы! Вперед!:sunglasses:
18.03.2023
sergsteed
ща зарема даст правды-матки в эфир)))))сэ успевай нагребай в ленту!)))))
18.03.2023
SPRAVEDLIVYI
Оренбургская девятка явно переросла свой клуб....пора на повышение...
18.03.2023
Millwall82
Зарему сегодня ждет жесткий секс) хотя Федун уже староват, ну заменит на охранника))
18.03.2023
КирпичИнвест
Вот почему "Спартак" всегда пишут в начале строки? Неправильный заголовок Правильный: "Оренбург дома обыграл Спартак"
18.03.2023
winger79spb
Ну что,свинота,как оно?А дифирамбы пели...тьфу!
18.03.2023
ajax1965
Тетке передайте - ЗА ОРЕНБУРГ ВСЯ СТРАНА БОЛЕЛА !
18.03.2023
андрей андреев
Обкакался Спартак...Жаль, борьбы с Зенитом не получится..
18.03.2023
Vlafy
На классе (хотя мы все знаем, что всё дело в розовом свитере).
18.03.2023
Stonne
Судья виноват - 100%.
18.03.2023
Гуго Оберштейн
Я уже слышу радостное хрюканье со стороны северо-западной трясины ))
18.03.2023
TokTram_
На пару мячей Спартак во втором наиграл. Но и Оренбург, минимум, треху должен был класть. Не считая пенальти, который не стали давать, по сч?ту.
18.03.2023
ну я
Ну ч?, мегаобьективные, кто виноват: судьи или кривые ноги?
18.03.2023
andyk82
Нет, ну если выиграть все 10 матчей... Да ещё...
18.03.2023
Tony Lee
На каком рынке взяли это чёрное дерево, что дважды не попадает по пустым воротам??
18.03.2023
Штабсъ-комиссаръ
Не умеет Спартак играть на пластмассе...
18.03.2023
Xaris
Все по делу. Физика уже в прошлом матче проседала. В последних трёх играх пропустили 5 одинаковых мячей! Подача с фланга, в центре защиты никого... Нужно же что то предпринимать!
18.03.2023
Адекватный спартач
Поздравляю Оренбург с заслуженной победой. Защиту Спартака в полном составе - научить бегать и бороться.
18.03.2023
PV
Эй, свиньи, как дела? кто сегодня виноват? Опять судьи? Или может неумехи
18.03.2023
Фирсыч
Опять Спартак засудили! Матч не смотрел, но осуждаю судейство!
18.03.2023
Алексей Волков
Позорники крючкохвостые ))) Парням из Оренбурга - респект! Просто играй в футбол - и поросятник бессилен!
18.03.2023
89097770026...КБ СЕКТАНТ
упал...отжался...подкачался...мы Спартак и с нами Бог...и это тоже пройдет.
18.03.2023
Sandy45
Судья сломал игру. Нужно сниматься с чемпа))
18.03.2023
nic2316
Парадокс, но Оренбург с уходом Сычевого(Писарского) стал игать намного вариотивней! Респект тренеру и его команде!! Всех болельщиков с победой!!
18.03.2023
SPRAVEDLIVYI
Зенит чемпион....чего кому не ясно???
18.03.2023
TokTram_
Джикия в очередной раз показал, как опасно играть с лишним весом. Не тянет.
18.03.2023
ЗЛ
Как там чемпионская интрига-то? Жива, нет?
18.03.2023
Sergei1009
100% судьи виноваты)...
18.03.2023
ajax1965
Тетке передайте - ЗА ОРЕНБУРГ ВСЯ СТРАНА БОЛЕЛА !
18.03.2023
serZheo
Оренбург сильнее на голову. Прям видно было, как пацаны мяч двигают.
18.03.2023
tarkys
Респект Оренбургу, показал что такое давление, тренерская победа Личко.
18.03.2023
Сказо4ник
Молодцы, Оренбуржцы!
18.03.2023
16vic16
Оренбург - молодчики! Вчистую вынесли!
18.03.2023
Only Rotor
Когда хряки отсасывают - это всегда праздник.
18.03.2023
SPRAVEDLIVYI
Браво, Орннбург!!!!
18.03.2023
TokTram_
Дааа... Оренбург - щедрая душа. Сколько моментов во втором не реализовали... Но хоть 2:0
18.03.2023
Millwall82
Ахахахаха))))
18.03.2023
Romario_Z
Нагучев, чего такой грустный был?
18.03.2023
Ivarr
По делу
18.03.2023
uaom
Поимели хрюканов . Наверное опять Газпром виноват .
18.03.2023
Jean4
В составе гостей сегодня все сыграли плохо, даже выделить некого. Проиграли по всем статьям. То поскальзываются и падают на ровном месте, то пас точный отдать на три метра не могут, то с линии вратарской бьют мимо пустых ворот. Всё сегодня было не так, давно такой плохой игры в исполнении Спартака не видел. Еще и Джикию потеряли из-за травмы. По игре не заслужили даже ничью, хорошо еще что счет не разгромный.
18.03.2023
футбол это спорт
Блестящая победа Оренбурга! Соболезнования Спартаку. 3 последние игры очень неровные, похоже на начало кризиса. Особенно неприятно то, что начиная с предсезонного турнира, Спартак постепенно ухудшает игру. Много ошибок. И если бы только в защите – мы к этому привыкли. Но ведь и голы не идут! При этом предстоит бороться не только за серебро, но и за Кубок. Следующая пара игр покажет, сможет ли Спартак выйти на крейсерскую скорость в турнирах. У Абаскаля есть 12 дней для реанимации.
18.03.2023
baruv
Браво, Оренбург! Такая самоотдача в игре достойна уважения и к игрокам и к тренеру и зависти к болельщикам клуба!
18.03.2023
Дмитрий Ушкачев
Браво, Оренбург!
18.03.2023
rustov
Браво, Оренбург! Приятно удивили!
18.03.2023
36
Дуарте,Тавареш... Это фиаско,братан!
18.03.2023
Ю.Ю.
Ой...
18.03.2023