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Сегодня, 13:30

«Оренбург» — «Спартак»: дата и время начала матча 30-го тура РПЛ

«Оренбург» сыграет со «Спартаком» в чемпионате России 5 мая
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Александр Соболев (ФК «Спартак»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Оренбург» сыграет со «Спартаком» в последнем, 30-м туре РПЛ в воскресенье, 5 мая. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке последнего тура РПЛ. Ключевые события противостояния «Оренбург» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Перекличку 30-го тура премьер-лиги в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры премьер-лиги сезона-2023/2024 доступны на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда из Оренбурга набрал 30 очков и занимает 12-е место в таблице чемпионата. Красно-белые с 49 баллами идут на пятой строчке премьер-лиги.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Спартак

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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