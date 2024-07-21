Сегодня, 20:29
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что команда не отказывается от самых высоких задач после матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга (0:2).
— Что пошло не так в ситуации со вторым голом?
— К сожалению, не видел, потому что пошел разминаться. Видел только конец, поэтому не могу сказать, что было.
— На что такой «Спартак» может претендовать в сезоне?
— Только первая игра прошла. Рано делать выводы. Задача побеждать в каждом матче. 29 игр — 29 побед.
— Каким итоговым местом «Спартака» ты будешь доволен?
— Странные вопросы, всегда одни и те же. Только самым высоким.
— То есть первое?
— Да.
«Спартак» потерпел поражение в первом официальном матче под руководством Деяна Станковича, который возглавил московскую команду в межсезонье.
В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».