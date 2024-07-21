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Сегодня, 20:41

Жуков о поражении «Спартака»: «В обороне проходной двор»

Константин Белов
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение команды в матче 1-го тура РПЛ от «Оренбурга» (0:2).

«В атаке невнятная и бестолкова игра, а в обороне проходной двор. Тяжелое впечатление оставила игра «Спартака». Станковичу надо призадуматься, как стоит играть дальше. Наверное, дальше должно быть лучше», — сказал Жуков «СЭ».

«Спартак» потерпел поражение в первом матче под руководством Деяна Станковича, который возглавил московскую команду в межсезонье.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».

ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Александр Жуков
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