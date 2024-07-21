Защитник «Оренбурга» Перес: «Сегодня «Спартак» был уничтожен»

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес в интервью «СЭ» поделился мнением о матче 1-го тура РПЛ против «Спартака» (2:0), в котором отметился забитым мячом.

«Конечно, можно сказать, что сегодня «Спартак» был уничтожен, и мы были на голову сильнее», — сказал Перес «СЭ».

«Спартак» потерпел поражение в первом официальном матче под руководством Деяна Станковича, который возглавил московскую команду в межсезонье.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».