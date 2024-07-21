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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 19:43

Дасаев призвал не судить о «Спартаке» по первой игре: «Давайте посмотрим, что будет дальше»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых в 1-м туре РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

«Трудно сейчас говорить. Это только начало. Давайте посмотрим, что будет дальше. Зачем говорить по первой игре», — сказал Дасаев «СЭ».

«Спартак» потерпел поражение в первом официальном матче под руководством Деяна Станковича, который возглавил московскую команду в межсезонье.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».

Деян Станкович
Ринат Дасаев
ФК Спартак (Москва)
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