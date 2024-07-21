Деограсия назвал заслуженной победу «Оренбурга» над «Спартаком»

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

«Думаю, наши болельщики смогли насладиться этим матчем. Обе команды старались победить, у каждой команды была своя формула успеха. Думаю, в матче против очень сильного и неприятного соперника мы победили заслуженно. Очень рад за наших парней, которые проделали огромную работу», — сказал Деограсия на пресс-конференции.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».