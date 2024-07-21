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Сегодня, 20:15

Станкович — о поражении от «Оренбурга»: «Нас удивили длинные забросы за спины нашим защитникам»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил, что не получилось у его команды в матче 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2).

— Во-первых, хочу поздравить Оренбург с отличным футболом, который сегодня показала команда. Это прямой и конкретный футбол. К сожалению, мы не нашли аргументов на ту агрессивность, с которой сегодня действовал соперник. Нас в какой-то степени удивили длинные забросы за спины нашим защитникам. Выбор состава — только моя ответственность. И несмотря на сегодняшнее поражение, я верю, что мы можем существенно прогрессировать в самых разных компонентах. Потому что сегодня на поле были не те ребята, которых я знаю по нашей совместной работе на тренировках.

— Как говорят в России, первый блин комом. Показалось, что в первом тайме высокая линия обороны не справлялась с забросами — с чем это было связано? Во втором же тайме между линиями были большие разрывы...

— Да как я уже сказал, длинные забросы в свободные зоны на быстрых игроков несколько удивили нас. Во втором тайме было лучше. Мы уже не давали сопернику столько пространства. Были и моменты — забей мы, возможно, игра сложилась бы иначе. Но случилось, как случилось. Сегодня не наш день. Мы принимаем это и идем дальше, потому что преодолеть сложности можно лишь самопожертвованием и работой, — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Спартак» потерпел поражение в первом официальном матче под руководством Деяна Станковича, который возглавил московскую команду в межсезонье.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».

Деян Станкович
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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