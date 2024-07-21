Полузащитник «Спартака» Игнатов: «Пытались высоко прессинговать, но не получилось»

Сегодня, 20:23
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился впечатлениями от матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга (0:2).
— Получилась тяжелая игра. Выходили с настроем на победу. Матч сложился тяжеловато. Сделаем правильные выводы и будем готовы к следующему. Все только начинается.
— Во что пытался играть «Спартак»?
— Пытались высоко прессинговать, но не получилось. Это только начало. Всего месяц работаем. Думаю, дальше будет лучше.
— Провалы в обороне — следствие высокого прессинга?
— Разберем. Тренерский штаб скажет. Первая игра, дальше будет видно. Будем готовы к следующему матчу, чтобы выиграть. И каждую следующую игру выигрывать, — сказал Игнатов журналистам.
«Спартак» потерпел поражение в первом официальном матче под руководством Деяна Станковича, который возглавил московскую команду в межсезонье.
В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».