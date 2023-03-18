«Оренбург» — «Спартак»: потасовка в концовке первого тайма, Соболев получил желтую карточку

В матче 20-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак» форвард красно-белых Александр Соболев получил желтую карточке.

На 45+4-й минуте матча после розыгрыша стандартного положения хавбек «Оренбурга» Иван Башич нанес удар по воротам, но попал в защитника красно-белых Томаша Тавареша. Сам же босниец выиграл подбор, после чего его толкнул в спину нападающий «Спартака» Квинси Промес. Тут же повздорили Тавареш и Башич. Арбитру пришлось разнимать футболистов.

Через минуту, во время подготовки к штрафному хозяев, Соболев посчитал, что хавбек «Оренбурга» Иван Башич слишком близко подвинул мяч к стенке, пока арбитр отвернулся. Форвард красно-белых шагами замерил расстояние между стенкой и мячом, в результате чего получил желтую карточку.

По итогам первого тайма красно-белые уступают «Оренбургу» со счетом 2:0.

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» — на 8-м.