«Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом матче под руководством Станковича

«Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» в матче 1-го тура РПЛ — 0:2.

Счет на 62-й минуте открыл Матиас Перес, бедром поразивший ворота красно-белых. Через пять минут преимущество хозяев после ошибки Александра Максименко удвоил Эмирджан Гюрлюк.

«Спартак» потерпел поражение в первом матче под руководством Деяна Станковича, который возглавил московскую команду в межсезонье.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».