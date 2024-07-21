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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 19:30

«Спартак» проиграл «Оренбургу» в первом матче под руководством Станковича

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Оренбург» — «Спартак».
Фото ФК «Оренбург»
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«Спартак» на выезде уступил «Оренбургу» в матче 1-го тура РПЛ — 0:2.

Счет на 62-й минуте открыл Матиас Перес, бедром поразивший ворота красно-белых. Через пять минут преимущество хозяев после ошибки Александра Максименко удвоил Эмирджан Гюрлюк.

«Спартак» потерпел поражение в первом матче под руководством Деяна Станковича, который возглавил московскую команду в межсезонье.

В следующем туре «Спартак» в гостях сыграет против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
21 июл, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:0
Спартак

Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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