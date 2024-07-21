«Оренбург» сыграет со «Спартаком» в рамках 1-го тура чемпионата России в воскресенье, 21 июля. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге и начнется в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию противостояния. Следить за ключевыми событиями встречи «Оренбург» — «Спартак» можно в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Также матчи РПЛ из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

Оренбургский клуб в сезоне-2023/24 финишировал на 12-м месте в турнирной таблице премьер-лиги. Красно-белые в прошлом сезоне стали пятыми.

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