Станкович: «Сегодня не получилось то, что «Спартак» нарабатывал в межсезонье»

— Готова ли команда играть в тот футбол, который вы ей ставите: отсутствие четких позиций в центре, высокий прессинг и так далее?

— Начинать любой процесс всегда непросто. Непросто и получать такое поражение в первом матче. Но я ни в коем случае не сдамся. Уверен, это может и будет работать. Появится у нас и ротация. Сегодня просто, как я уже сказал, соперник удивил своими действиями, а у нас не получалось то, над чем мы работали в межсезонье.

— Команда заканчивала игру по схеме 4-4-2 с ромбом в середине?

— Да, это так. Был ромб с атакующими полузащитниками. Что-то нам удалось создать, но этого было мало, — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Спартак» потерпел поражение в первом официальном матче под руководством Деяна Станковича, который возглавил московскую команду в межсезонье.

В следующем туре красно-белые в гостях сыграют против «Химок». Матч пройдет 28 июля. «Оренбург» в этот же день на своем поле примет «Ахмат».