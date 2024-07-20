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Сегодня, 17:30

«Оренбург» — «Спартак»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ

Матч 1-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак» пройдет 21 июля
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Оренбург» в 1-м туре чемпионата России сезона-2024/2025 сыграет против «Спартака» в воскресенье, 21 июля. Матч пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбург. Начало — в 17:30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Оренбург» — «Спартак» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Также на сайте «СЭ» проходят текстовые трансляции чемпионата России в разделе Live.

Смотреть видеотрансляцию матча РПЛ можно будет по подписке в прямом эфире на канале «Матч! Премьер», а также на сайте matchtv.ru. Начало прямого эфира — в 17.20 мск. Также игры премьер-лиги сезона-2023/24 доступны на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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