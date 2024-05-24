«Оренбург» на своем поле 25 мая примет московский «Спартак» в заключительном матче сезона-2023/24 в РПЛ. Игра 30-го тура чемпионата России по футболу пройдет на стадионе «Газовик» . Она начнется в 16.30 по московскому времени.

Смотреть трансляцию игры «Оренбург» — «Спартак» можно будет по подписке на телеканале «Матч Футбол 1». Начало прямого эфира — в 16.20 мск. Самые интересные моменты встречи также покажут в онлайн-перекличке на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция самых важных моментов субботних игр 30-го тура РПЛ.

«Оренбург» главного тренера Давида Деограсии занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России с 30 баллами. «Спартак» с Владимиром Слишковичем идет на пятой строчке с 49 очками.

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