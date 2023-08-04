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Сегодня, 17:30

«Оренбург» — «Урал»: время начала и где смотреть матч 3-го тура РПЛ

«Оренбург» сыграет с «Уралом» в 3-м туре РПЛ 3-го августа
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
ФК &amp;quot;Оренбург&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Оренбург&quot;
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В субботу, 5 августа, «Оренбург» на своем поле сыграет с «Уралом» в рамках 3-го тура чемпионата России. Матч пройдет 5 августа на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало — в 17:30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Оренбург» — «Урал».

Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч Премьер». Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Урал

«Оренбург» в первых двух турах РПЛ набрал только 1 очко, уступив «Спартаку» и сыграв вничью с «Рубином» (1:1). Команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

«Урал» имеет в своем активе 4 очка после победы над ЦСКА (3:2) и ничьей с «Пари НН» (0:0). Клуб из Екатеринбурга занимает седьмую строчку.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Оренбург
ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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