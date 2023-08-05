Сегодня, 16:00
5 августа состоится матч «Оренбург» — «Урал» в рамках 3-го тура чемпионата России. Встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ» Эфир стартует в 17:15. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.
«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Оренбург» — «Урал».
Последняя очная встреча соперников закончилась со счетом 2:1 в пользу «Урала».
Игру рассудит Рафаэль Шафеев, ассистентами судьи будут Дмитрий Чельцов и Хамид Талаев. Резервным арбитром назначен Анатолий Жабченко. За ВАР будет отвечать Василий Казарцев.
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