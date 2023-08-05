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Сегодня, 16:00

«Оренбург» — «Урал»: трансляция матча 3-го тура РПЛ

Матч между «Оренбургом» и «Уралом» в 3-м туре РПЛ начнется в 17:30
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
ФК «Урал».
Фото ФК «Урал»
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5 августа состоится матч «Оренбург» — «Урал» в рамках 3-го тура чемпионата России. Встреча состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Начало игры — в 17:30 по московскому времени.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 17:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Урал

Смотреть видеотрансляцию в прямом эфире можно будет на телеканале «Матч ТВ» Эфир стартует в 17:15. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Оренбург» — «Урал».

Последняя очная встреча соперников закончилась со счетом 2:1 в пользу «Урала».

Игру рассудит Рафаэль Шафеев, ассистентами судьи будут Дмитрий Чельцов и Хамид Талаев. Резервным арбитром назначен Анатолий Жабченко. За ВАР будет отвечать Василий Казарцев.

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Оренбург
ФК Урал
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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