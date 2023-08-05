Сегодня, 16:20
«Оренбург» и «Урал» объявили составы на матч 3-го тура РПЛ.
«Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Вера, Флорентин, Воробьев, Мансилья, Гюрлюк.
Запасные: Кеняйкин, Сиваков, Полуяхтов, Гогличидзе, Адамов, Хотулев, Титков, Оганесян, Ковалев, Башич, Марин, Муро.
«Урал»: Помазун, Мамин, Бевеев, Кулаков, Бегич, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Железнов, Кики, Каштанов.
Запасные: Мамин, Эмерсон, Мосин, Итало, Буркин, Сунгатулин, Дмитриев, Юшин, Ишков, Шеттине.
Матч «Оренбург» — «Урал» состоится в субботу, 5 августа и начнется в 17.30 по московскому времени.
«Урал» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 4 очками в 2 матчах. «Оренбург» идет на 11-й строчке с 1 очком.