Гол Сергеева спас «Зенит» от поражения в матче с «Оренбургом»

«Оренбург» дома сыграл вничью с «Зенитом» в матче 28-го тура чемпионата России — 2:2.

Счет в игре открыл полузащитник сине-бело-голубых Густаво Мантуан на 28-й минуте. На 41-й минуте счет сравнял полузащитник оренбуржцев Александр Эктов.

На 62-й минуте «Оренбург» вышел вперед благодаря голу защитника Ренато Гойкович. От поражения «Зенит» спас Иван Сергеев, который забил на 90+5-й минуте.

«Оренбург» впервые в истории не проиграл «Зениту», до этого было 7 поражений.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 66 очков в 28 матчах. Команда Марцела Лички набрала 40 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Следом идет «Локомотив» с 39 баллами.