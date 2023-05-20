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РПЛ

20 мая, 18:31

Гол Сергеева спас «Зенит» от поражения в матче с «Оренбургом»

Ана Горшкова
Корреспондент
«Оренбург» сыграл вничью с «Зенитом» — 2:2.
Фото ФК «Оренбург»
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«Оренбург» дома сыграл вничью с «Зенитом» в матче 28-го тура чемпионата России — 2:2.

Счет в игре открыл полузащитник сине-бело-голубых Густаво Мантуан на 28-й минуте. На 41-й минуте счет сравнял полузащитник оренбуржцев Александр Эктов.

На 62-й минуте «Оренбург» вышел вперед благодаря голу защитника Ренато Гойкович. От поражения «Зенит» спас Иван Сергеев, который забил на 90+5-й минуте.

«Оренбург» впервые в истории не проиграл «Зениту», до этого было 7 поражений.

Клуб из Санкт-Петербурга набрал 66 очков в 28 матчах. Команда Марцела Лички набрала 40 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Следом идет «Локомотив» с 39 баллами.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
2:2
Зенит
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
29
157
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