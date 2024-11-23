«Оренбург» встретится с «Зенитом» в 16-м туре чемпионата России

«Оренбург» примет «Зенит» в матче 16-го тура чемпионата России в субботу, 23 ноября. Игра на стадионе «Газовик» в Оренбурге начнется в 12.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет телеканал «Матч Премьер», а также сайт matchtv.ru на платной основе.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи «Оренбурга» и «Зенита». С ключевыми событиями игры можно также ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Игра команд в первом круге завершился победой петербуржцев со счетом 1:0. «Зенит» идет на втором месте в чемпионате России, набрав 36 очков в 15 турах. «Оренбург» располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы с 8 очками.