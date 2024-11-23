Судейство
Сегодня, 14:25
На 90+1-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Оренбург» — «Зенит» судья Сергей Карасев принял неверное решение и засчитал гол Лусиано Гонду. В том эпизоде ошибся второй ассистент арбитра Игорь Демешко, не зафиксировавший положение «вне игры» у нападающего гостей. В момент удара по воротам Матео Кассьерры Лусиано Гонду оказался за линией офсайда, а затем он добил мяч в ворота.
После проверки, почему-то занявшей очень много времени, видеоассистенты Сергей Цыганок и Константин Шаламберидзе, который выполнял обязанности АВАР впервые за 15 месяцев, сообщили судье об офсайде. В итоге Карасев изменил первоначальное решение и объявил об отмене гола из-за положения «вне игры» у Лусиано Гонду.
Это 57-е вмешательство ВАР в 122 матчах чемпионата России-2024/25. 54 раза первоначальное решение изменялось. Три раза оно было сохранено.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|13
|8
|
|
Бителло
Динамо
|13
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|6
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|15
|11 (8+3)