«Зенит» на выезде вырвал победу над «Оренбургом», хозяева больше тайма играли вдесятером

«Зенит» в матче 16-го тура РПЛ на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 1:0.

На 90+6-й минуте гол забил Александр Ерохин. На 38-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник хозяев Александр Коваленко. На 90+1-й минуте гол петербуржцев был отменен ВАР из-за офсайда.

После этого матча «Зенит» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице, опередив «Краснодар», у которого матч в запасе, на два очка. «Оренбург» с 8 очками — на последней строчке.

В следующем матче «Зенит» 1 декабря дома сыграет с «Крыльями Советов», «Оренбург» днем ранее на выезде встретится с «Акроном».