«Зенит» на выезде вырвал победу над «Оренбургом», хозяева больше тайма играли вдесятером

Сегодня, 14:03
«Зенит» в матче 16-го тура РПЛ на выезде обыграл «Оренбург» со счетом 1:0.
На 90+6-й минуте гол забил Александр Ерохин. На 38-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник хозяев Александр Коваленко. На 90+1-й минуте гол петербуржцев был отменен ВАР из-за офсайда.
После этого матча «Зенит» с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице, опередив «Краснодар», у которого матч в запасе, на два очка. «Оренбург» с 8 очками — на последней строчке.
В следующем матче «Зенит» 1 декабря дома сыграет с «Крыльями Советов», «Оренбург» днем ранее на выезде встретится с «Акроном».
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|13
|8
|
|
Бителло
Динамо
|13
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|6
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|15
|11 (8+3)