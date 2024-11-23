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Сегодня, 12:53

«Оренбург» — «Зенит»: счет после первого тайма не открыт

Сергей Разин
корреспондент
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«Зенит» в матче 16-го тура РПЛ на выезде встречается с «Оренбургом».

После первого тайма счет 0:0. На 38-й минуте полузащитник хозяев Александр Коваленко получил красную карточку. На 42-й минуте Густаво Мантуан вышел на поле вместо Страхиньи Эраковича. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Зенит

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