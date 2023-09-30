«Оренбург» — «Зенит»: Адамов и Васютин в старте, Марин и Изидор в запасе

Стали известны составы «Оренбурга» и «Зенита» на матч 10-го тура РПЛ. «Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Капленко, Ковалев, Башич, Вера, Воробьев, Мансилья. Запасные: Кеняйкин, Сиваков, Полуяхтов, Хотулев, Печенин, Титков, Оганесян, Михайлов, Марин, Флорентин, Обухов, Куэро. «Зенит»: Васютин, Марио Фернандес, Круговой, Дуглас Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев. Запасные: Адамов, Королев, Чистяков, Родригао, Ренан, Ерохин, Сутормин, Коваленко, Ду Кейрос, Изидор. Матч пройдет в Оренбурге и начнется в 12:00 мск.