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РПЛ

Сегодня, 10:50

«Оренбург» — «Зенит»: Адамов и Васютин в старте, Марин и Изидор в запасе

Сергей Разин
корреспондент
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Стали известны составы «Оренбурга» и «Зенита» на матч 10-го тура РПЛ.

«Оренбург»: Сысуев, Адамов, Сидоров, Гойкович, Перес, Капленко, Ковалев, Башич, Вера, Воробьев, Мансилья.

Запасные: Кеняйкин, Сиваков, Полуяхтов, Хотулев, Печенин, Титков, Оганесян, Михайлов, Марин, Флорентин, Обухов, Куэро.

«Зенит»: Васютин, Марио Фернандес, Круговой, Дуглас Сантос, Алип, Эракович, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев.

Запасные: Адамов, Королев, Чистяков, Родригао, Ренан, Ерохин, Сутормин, Коваленко, Ду Кейрос, Изидор.

Матч пройдет в Оренбурге и начнется в 12:00 мск.

Россия. Премьер-лига. 10-й тур
30 сент, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Зенит

ФК Зенит
ФК Оренбург
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