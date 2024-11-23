«Оренбург» — «Зенит»: Мансилья и Глушенков выйдут с первых минут

Стали известны составы «Оренбурга» и «Зенита» на матч 16-го тура РПЛ.

«Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Касимов, Перес, Караташ, Коваленко, Башич, Марин, Горбани, Мансилья, Сахархизан.

Запасные: Кеняйкин, Москвичев, Зотов, Керин, Сыщенко, Столбов, Томпсон, Рыбчинский, Барановский, Муро, Миллер.

«Зенит»: Адамов, Сантос, Алип, Нино, Эракович, Барриос, Клаудиньо, Глушенков, Педро, Мостовой, Соболев.

Запасные: Бязров, Павлов, Караваев, Чистяков, Горшков, Ерохин, Ахметов, Васильев, Мантуан, Кассьерра, Артур, Лусиано.

Матч пройдет в Оренбурге и начнется в 12:00 мск. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.