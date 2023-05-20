«Оренбург» — «Зенит»: смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

20 мая «Оренбург» на своем поле примет «Зенит» в матче 28-го тура чемпионата России. Игра пройдет на стадионе «Газовик» в Оренбурге, начало — в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи «Оренбург» — «Зенит». Видеотрансляция будет доступна в прямом эфире на канале «Матч Премьер».

Команда Марцела Лички занимает восьмое место с 39 очками в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» располагается на первой строчке с 65 баллами.

11 сентября 2022-го сине-бело-голубые разгромили «Оренбург» со счетом 8:0 в матче 9-го тура чемпионата России.