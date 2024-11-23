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Сегодня, 07:00

«Оренбург» — «Зенит»: время начала трансляции матча РПЛ

«Оренбург» сыграет с «Зенитом» в 16-м туре чемпионата России 23 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Вендел (ФК «Зенит»).
Фото Global Look Press
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«Оренбург» сыграет с «Зенитом» в матче 16-го тура чемпионата России в субботу, 23 ноября. Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток прозвучит в 12.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. За ключевыми событиями противостояния «Оренбург» — «Зенит» можно следить в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 15-ти туров премьер-лиги оренбуржцы набрали восемь очков и занимают 16-е место в турнирной таблице. Команда Сергея Семака с 36-ю баллами идет на второй строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 16-й тур
23 нояб, 12:00. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Зенит

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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И М О
1 Краснодар 15 32-7 37
2 Зенит 15 33-7 36
3 Локомотив 15 30-18 34
4 Динамо 15 31-17 30
5 Спартак 15 25-12 28
6 ЦСКА 15 24-10 27
7 Рубин 16 20-22 22
8 Ростов 15 20-26 17
9 Акрон 16 19-33 16
10 Пари НН 15 15-27 15
11 Динамо Мх 15 9-14 15
12 Кр. Советов 15 13-23 12
13 Химки 15 16-28 12
14 Факел 15 10-23 12
15 Ахмат 15 13-29 9
16 Оренбург 15 16-30 8
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тур
03.11 13:00
Акрон
Крылья Советов
2
0
03.11 15:15
Ахмат
Пари Нижний Новгород
0
2
03.11 17:30
Факел
Химки
1
1
03.11 19:45
Краснодар
Оренбург
4
0
09.11 14:00
Локомотив
Факел
2
1
09.11 16:30
Динамо Мх
Оренбург
2
1
09.11 19:00
Ростов
Химки
3
1
09.11 19:30
Динамо
Пари Нижний Новгород
3
1
10.11 13:00
Крылья Советов
ЦСКА
1
2
10.11 15:15
Спартак
Акрон
4
0
10.11 17:30
Ахмат
Зенит
1
2
10.11 19:45
Рубин
Краснодар
1
1
22.11 19:00
Рубин
Акрон
3
0
23.11 12:00
Оренбург
Зенит
-
-
23.11 14:15
ЦСКА
Ростов
-
-
23.11 16:30
Химки
Краснодар
-
-
23.11 18:00
Спартак
Локомотив
-
-
24.11 14:00
Крылья Советов
Ахмат
-
-
24.11 16:30
Факел
Динамо
-
-
24.11 19:00
Пари Нижний Новгород
Динамо Мх
-
-
30.11 14:00
Акрон
Оренбург
-
-
30.11 16:30
ЦСКА
Рубин
-
-
30.11 19:00
Ростов
Пари Нижний Новгород
-
-
01.12 14:00
Локомотив
Химки
-
-
01.12 16:30
Зенит
Крылья Советов
-
-
01.12 19:00
Динамо Мх
Факел
-
-
01.12 19:30
Краснодар
Спартак
-
-
02.12 19:00
Ахмат
Динамо
-
-
07.12 14:00
Спартак
Пари Нижний Новгород
-
-
07.12 16:30
Зенит
Акрон
-
-
07.12 16:30
Ростов
Крылья Советов
-
-
07.12 19:00
Динамо Мх
Рубин
-
-
08.12 14:00
Динамо
Химки
-
-
08.12 16:30
Факел
ЦСКА
-
-
08.12 19:00
Ахмат
Оренбург
-
-
08.12 19:30
Краснодар
Локомотив
-
-
28.02 00:00
Зенит
ЦСКА
-
-
28.02 00:00
Спартак
Оренбург
-
-
28.02 00:00
Ростов
Динамо
-
-
28.02 00:00
Краснодар
Крылья Советов
-
-
28.02 00:00
Ахмат
Рубин
-
-
28.02 00:00
Пари Нижний Новгород
Акрон
-
-
28.02 00:00
Динамо Мх
Локомотив
-
-
28.02 00:00
Химки
Факел
-
-
07.03 00:00
Крылья Советов
Акрон
-
-
07.03 00:00
ЦСКА
Химки
-
-
07.03 00:00
Динамо
Динамо
-
-
07.03 00:00
Локомотив
Ахмат
-
-
07.03 00:00
Факел
Зенит
-
-
07.03 00:00
Рубин
Спартак
-
-
07.03 00:00
Пари Нижний Новгород
Краснодар
-
-
07.03 00:00
Оренбург
Ростов
-
-
14.03 00:00
Спартак
Зенит
-
-
14.03 00:00
Ростов
Краснодар
-
-
14.03 00:00
Локомотив
Динамо
-
-
14.03 00:00
Рубин
Пари Нижний Новгород
-
-
14.03 00:00
Оренбург
Факел
-
-
14.03 00:00
Динамо Мх
Крылья Советов
-
-
14.03 00:00
Акрон
ЦСКА
-
-
14.03 00:00
Химки
Ахмат
-
-
Все результаты / календарь
Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
И Г

Алексей Батраков

Локомотив

 		14 10

Джон Кордоба

Краснодар

 		11 8

Манфред Угальде

Спартак

 		15 8
Статистика / Бомбардиры
И П

Маркус Вендел

Зенит

 		13 8

Бителло

Динамо

 		13 6

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 		13 6
Статистика / Ассистенты
И Г+П

Алексей Батраков

Локомотив

 		14 16 (10+6)

Джон Кордоба

Краснодар

 		11 11 (8+3)

Мирлинд Даку

Рубин

 		15 11 (8+3)
Статистика / Гол+Пас

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