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Сегодня, 21:44

Орещук: «Чалов принял решение уходить и захотел, чтобы ЦСКА заработал какие-то деньги»

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о продлении контракта ЦСКА с нападающим клуба Федором Чаловым.

Новое соглашение 25-летнего футболиста с красно-синими рассчитано до конца сезона-2024/25.

«Чалов принял решение уходить и захотел, чтобы и клуб заработал какие-то деньги. Это мое мнение. Или второй вариант — решили посмотреть, какое дальше будет развитие и какие будут трансферы в клубе. Это все немаловажно. Нужно находиться в клубе, чтобы сказать почему. Вариантов много», — цитирует Орещука «Спорт День за Днем».

В сезоне-2023/2024 Чалов принял участие в 31 матче ЦСКА во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 4 результативных передачи.

Источник: «Спорт День за Днем»
Роман Орещук
Федор Чалов
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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