Орещук назвал Бердыева и Семина мэтрами российского футбола

Бывший спортивный директор «Динамо» и футбольный агент Роман Орещук отреагировал на новость об уходе Курбана Бердыева с должности главного тренера «Сочи».

«Если руководство отталкивается от результатов, то это поспешное решение. Если Курбан Бекиевич сам ушел — тоже поспешное. Любому тренеру нужно время. Это не его команда, не он ее собирал. Я был уверен, что они до конца лета доиграют, и далее Бекиевич будет под себя собирать команду, делать свою работу, как он умеет. В таком случае можно было бы спрашивать. Бердыев и Семин — мэтры нашего футбола. Пока они хотят работать, они должны это делать. Другое дело, что в футболе очень редки случаи, когда тренеров провожают на пенсию, как Фергюсона. Я думаю, что мы увидим еще Бердыева и Семина в деле», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

10 апреля, стало известно о том, что Бердыев покинул пост главного тренера «Сочи». Исполняющим обязанности будет назначен Дмитрий Хохлов.

Под руководством 70-летнего специалиста сочинский клуб в пяти матчах одержал две победы и потерпел три поражения.

«Сочи» занимает девятое место в РПЛ, набрав 31 очко.