Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:41

Орещук назвал «Динамо» неудобным соперником для ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил шансы бело-голубых в матче с ЦСКА.

«Сейчас «Динамо» немного сильнее ЦСКА, но армейцы тоже неплохо выглядят. «Динамо» в последних матчах показывает хороший футбол. Бело-голубые всегда хорошо играют с ЦСКА. Для армейцев «Динамо» очень неудобный соперник. Исходя из этого, как минимум должна быть ничья. Погодные условия могут сказаться на результативности команд? Поле будет в хорошем состоянии, мы же не в 90-х живем. Это не будет проблемой», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится в субботу, 25 ноября, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 17.30 (мск).

Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 25 очками. Бело-голубые также набрали 25 очков, но идут на третьей строчке, опережая красно-синих и находящиеся на четвертой строчке «Крылья Советов» по дополнительным показателям.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-dinamo-neudobny-j-sopernik-dlya-tsska-poe-tomu-budet-kak-minimum-nich-ya/
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Менеджеры клубов КХЛ анонимно ответили на 49 вопросов о лиге
Фигуристка Трусова рассказала, влюблена ли она сейчас
В Дублине прошли антимигрантские протесты после нападения на школьников
ФСБ задержала жителя Крыма за отправку Украине компонентов для военной авиации
Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета
Губернатор Чибис заявил о попытке прорыва финской границы иностранными беженцами
Популярное видео
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
Алдонин назвал равными шансы ЦСКА и «Динамо» на победу в матче 16-го тура РП
Силкин считает, что судьбу матча ЦСКА — «Динамо» может решить одна ошибка
«Зенит» — «Сочи»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
16-й тур РПЛ: назначения не получили 7 главных арбитров. Все наказаны за ошибки?
Судья Фисенко установит рекорд России в 16-м туре РПЛ
«Крылья Советов» — «Локомотив»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Наши в НХЛ

Волков прокомментировал слова Миллера в адрес «Краснодара»: «Все равно на них»

Барриос: «Хочу отработать контракт с «Зенитом» до 2027 года»