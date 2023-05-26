Орещук назвал Газизова топ-специалистом

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о профессиональных качествах генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.

«Уфа» на грани расформирования? Судя по тому, что вижу и читаю, похоже на то. Видимо, футбол больше не интересен в республике никому. Что будет с Газизовым? Для меня это топ-специалист. Я говорю о спортивной составляющей. В деньги я не лезу. Его же начали обвинять в том, что он не привез защитника. А были защитники, которых он хотел, а руководство не хотело. Со временем эти ребята играли в английской премьер-лиге, в Италии, в Испании. Не всегда решает спортивная составляющая. Есть много причин, почему футболист может не оказаться в команде», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года, после чего вернулся в «Уфу», в которой работал с 2012 года. В середине мая 2023 года стало известно, что суд отказал Газизову в иске о взыскании с бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна 89 миллионов рублей.