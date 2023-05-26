Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:21

Орещук назвал Газизова топ-специалистом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о профессиональных качествах генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова.

«Уфа» на грани расформирования? Судя по тому, что вижу и читаю, похоже на то. Видимо, футбол больше не интересен в республике никому. Что будет с Газизовым? Для меня это топ-специалист. Я говорю о спортивной составляющей. В деньги я не лезу. Его же начали обвинять в том, что он не привез защитника. А были защитники, которых он хотел, а руководство не хотело. Со временем эти ребята играли в английской премьер-лиге, в Италии, в Испании. Не всегда решает спортивная составляющая. Есть много причин, почему футболист может не оказаться в команде», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

Газизов был генеральным директором «Спартака» с июля по декабрь 2020 года, после чего вернулся в «Уфу», в которой работал с 2012 года. В середине мая 2023 года стало известно, что суд отказал Газизову в иске о взыскании с бывшего владельца московского клуба Леонида Федуна 89 миллионов рублей.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-gazizov-top-specialist-zashitniki-kotorykh-on-khotel-vzyat-v-spartak-potom-igrali-v-apl-italii-ispanii-254069/
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Уфа
Шамиль Газизов
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мне повезло сыграть в этом плей-офф». Бобровский — главная российская звезда Кубка Стэнли
«Даллас» в овертайме победил «Вегас» в финале конференции НХЛ
Мошенники стали давить на родственников жертв для кражи денег
Младенца обнаружили в мусорном контейнере в Челябинске
Тела трех девочек обнаружили в реке в Чувашии
Доля импортных продуктов в России резко сократилась
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гендиректор «Зенита»: «Выиграть золото пять раз подряд в современных условиях сложно. Но мы не собираемся останавливаться»

Агент Мантуана не уверен, что «Зенит» выкупит футболиста у «Коринтианса»