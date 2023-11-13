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Сегодня, 16:56

Орещук назвал Карраскаля главным разочарованием первого круга РПЛ: «Катастрофа, вся ночная Москва гудит о нем»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, кого считает главным разочрованием первой половины сезона в РПЛ.

«Наверное, это Карраскаль. Изначально было понятно, что это за футболист. Не просто так ЦСКА от него избавился. Не просто так ночная Москва гудит о нем. Поэтому для меня это большое разочарование. Бителло наоборот, очень нравится, хорошая покупка, хороший футболист. А Карраскаль — катастрофа», — цитирует Орещука «Спорт День за Днем».

25-летний колумбиец в летнее трансферное окно перешел в «Динамо» из ЦСКА. Он провел за бело-голубых 11 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

Источник: «Спорт День за Днем»
Хорхе Карраскаль
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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