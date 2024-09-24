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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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24 сентября, 22:42

Орещук: «В середине «Динамо» проваливается, потому что травмированы Чавес и Лаксальт»

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Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук назвал проблемы в игре бело-голубых.

«В полузащите игра «Динамо» мне нравится. Здорово выбегают в атаку. В середине немного проваливаются, так как сломались ведущие игроки Чавес и Лаксальт. Как только они выздоровеют, все снова будет нормально. В центре обороны большие проблемы, они там проседают. Не понимаю, почему «Динамо» не хочет их решать. Они надеются на Бальбуэну, Маричаля, Фернандеса. Что касается Тюкавина, то он круто играет. Это ведущий нападающий России. Он уже готов играть в Европе», — сказал Орещук «РБ Спорт».

В следующем матче московское «Динамо» сыграет с махачкалинским «Динамо» в рамках 10-го тура РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)

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