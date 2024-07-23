Орещук назвал самого переоцененного игрока чемпионата России

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук ответил на вопрос, кого считает самым переоцененного игроком чемпионата России.

— По мне, наверное, Даниил Фомин. Это точно. Как бы я к Дане не относился, он хороший футболист, но когда читаешь каждый год, что его в Италию, в Германию, в Англию... куда его только не зовут, и он вот-вот переезжает. Даниил — хороший футболист. Для «Динамо» — это топ. Для Европы в одном темпе бегать нереально. В одном темпе в хорошем клубе в Европе ты не будешь играть.

Когда у него был Моро и Шиманский, которые делали скоростную работу и объем, а Даня был на мяче и давал объем, он был топ. В «Динамо» он был топ. Тут вопрос в том, кто у тебя компаньоны", — сказал Орещук Legalbet.

Фомин выступает за «Динамо» с 2020 года. В сезоне-2023/24 полузащитник забил три гола и сделал семь результативных передач в 34 матчах за бело-голубых во всех турнирах.