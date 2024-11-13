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Сегодня, 09:20

Орещук назвал самых ярких футболистов первого круга РПЛ

Камила Абдурахманова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал итоги первого круга РПЛ.

«Батраков, Сперцян и Кордоба — это футболисты, которые сейчас лидеры в нашем чемпионате. Разочарование? Нет таких, наверное. Может, Бакаев. Все-таки, перейдя из «Зенита» в «Химки», ты должен быть лидером, тащить команду. А так, по факту, только в одной игре себя показал здорово — с «Локомотивом». Наверное, «Химки» постоянно ждут от него таких матчей», — сказал Орещук «РБ Спорт».

Игрок «Краснодара» Джон Кордоба в 11 матчах чемпионата забил 8 голов и отдал 5 голевых передач. Полузащитник «быков» Эдуард Сперцян в 15 играх отличился 6 раз и сделал 3 результативные передачи. Хавбек «Локомотива» Алексей Батраков в 14 матчах забил 10 голов и 6 раз ассистировал партнерам. Полузащитник «Химок» Зелимхан Бакаев в 12 матчах РПЛ забил 3 гола.

Источник: «РБ Спорт»
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Зелимхан Бакаев
Роман Орещук
Эдуард Сперцян
РПЛ

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