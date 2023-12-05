Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

5 декабря, 23:25

Орещук назвал Тюкавина и Сперцяна лучшими среди молодежи в РПЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о последних достижениях форварда бело-голубых Константина Тюкавина, ставшего лауреатом премий «Первая пятерка» и «Джентльмен года».

«Среди молодых футболистов, которые претендовали на «Первую пятерку», Тюкавин заметно выделяется. Это вполне адекватное решение, я нисколько не удивлен. А если говорить о «Джентльмене года», то здесь тоже все вполне прозрачно. Константин не попадает в скандалы ни на футбольном поле, ни за его пределами. А играет он довольно хорошо», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Также Орещук отметил полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Я бы выделил не только Тюкавина, но и Сперцяна. Они, на мой взгляд, и являются лучшими среди молодежи», — добавил Орещук.

21-летний Тюкавин в этом сезоне провел 22 матча за «Динамо» во всех турнирах , забил 9 голов и отметился 5 голевыми передачами.

23-летний Сперцян в чемпионате России сыграл 16 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.

Источник: РБ Спорт
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
Константин Тюкавин
0
Читайте также
Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация
Российские теннисисты прошли отбор на Олимпиаду в полном составе. Но поедут ли они в Париж?
В Минобороны Израиля сообщили об утрате контроля ХАМАС над сектором Газа
Немецкий журналист назвал контрнаступление ВСУ крупнейшим просчетом США
В Госдепе заявили об исчерпании администрацией США средств для Украины
Заседание СБ ООН по проблеме поставок оружия Киеву пройдет 11 декабря
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Источник: Точилин не будет работать в структуре «Сочи»

Смолов считает Москву футбольной столицей России