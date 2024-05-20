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Сегодня, 19:37

Орещук назвал Тюкавина лучшим российским футболистом на данный момент

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий ЦСКА Роман Орещук отреагировал на информацию о том, что форвардом «Динамо» Константином Тюкавином заинтересованы европейские клубы.

«Давайте не приплетать к этому Захаряна. Думаю, Косте еще рано ехать за границу. Надо еще один сезон провести в «Динамо». Но если европейский гранд придет за ним с деньгами, то тогда нельзя будет отказываться, а надо ехать. Сейчас Костя — лучший нападающий с российским паспортом. Больше скажу, он — лучший игрок всего сезона РПЛ», — цитирует Орещука «Евро.Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Тюкавин провел в «Динамо» 37 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005640320_oreschuk_tyukavinu_nado_provesti_v_dinamo_esche_odin_sezon
Арсен Захарян
Роман Орещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Константин Тюкавин
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