Орещук назвал Тюкавина лучшим российским футболистом на данный момент

Бывший нападающий ЦСКА Роман Орещук отреагировал на информацию о том, что форвардом «Динамо» Константином Тюкавином заинтересованы европейские клубы.

«Давайте не приплетать к этому Захаряна. Думаю, Косте еще рано ехать за границу. Надо еще один сезон провести в «Динамо». Но если европейский гранд придет за ним с деньгами, то тогда нельзя будет отказываться, а надо ехать. Сейчас Костя — лучший нападающий с российским паспортом. Больше скажу, он — лучший игрок всего сезона РПЛ», — цитирует Орещука «Евро.Футбол.Ру».

В нынешнем сезоне Тюкавин провел в «Динамо» 37 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.