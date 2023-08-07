Сегодня, 16:15
Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» высказал мнение об игроках бело-голубых — уругвайском защитнике Диего Лаксальте и норвежском полузащитнике Матиасе Норманне.
— Лаксальт в роли опорного хава — удачная находка Лички?
— Супер! Мне очень нравится уругваец на этой позиции. Выглядит настолько уверенно, как будто всю жизнь там играл. Что ж, дни Норманна в «Динамо» теперь сочтены.
— Клуб не станет продлевать арендное соглашение, которое заканчивается 20 августа?
— А смысл? Норвежец — самый высокооплачиваемый игрок «Динамо»! При этом еще и «хрустальный», — сказал Орещук «СЭ».
«Динамо» арендовало 27-летнего норвежца у «Ростова» в сентябре прошлого года. С того момента Норманн провел 18 матчей за команду, не отличившись результативными действиями.
Полностью интервью Романа Орещука читайте на сайте «СЭ».