Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:15

Орещук — о Норманне: «Самый высокооплачиваемый игрок «Динамо». При этом «хрустальный»

Александр Кружков
Обозреватель
Матиас Норманн.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» высказал мнение об игроках бело-голубых — уругвайском защитнике Диего Лаксальте и норвежском полузащитнике Матиасе Норманне.

— Лаксальт в роли опорного хава — удачная находка Лички?

— Супер! Мне очень нравится уругваец на этой позиции. Выглядит настолько уверенно, как будто всю жизнь там играл. Что ж, дни Норманна в «Динамо» теперь сочтены.

— Клуб не станет продлевать арендное соглашение, которое заканчивается 20 августа?

— А смысл? Норвежец — самый высокооплачиваемый игрок «Динамо»! При этом еще и «хрустальный», — сказал Орещук «СЭ».

«Динамо» арендовало 27-летнего норвежца у «Ростова» в сентябре прошлого года. С того момента Норманн провел 18 матчей за команду, не отличившись результативными действиями.

Полностью интервью Романа Орещука читайте на сайте «СЭ».

Матиас Норманн
Роман Орещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Диего Лаксальт
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«У нас не рабовладение». Москвина — об уходе Бойковой/Козловского и «Барби»
Ткачев — самый дорогой игрок КХЛ. Решил не ехать в НХЛ и остался в «Авангарде»
Суд в Екатеринбурге вынес приговор по делу об отравлении алкоголем 44 человек
Захарова назвала условия справедливого урегулирования ситуации на Украине
МВД России объявило в розыск украинскую журналистку Янину Соколову
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Орещук — о критике Газзаева в адрес «Динамо»: «Ему хочется все и сразу»

Орещук: «Не верю в «Спартак» на дистанции»