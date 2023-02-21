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Сегодня, 17:02

Орещук объяснил, почему «Динамо» не приобрело ни одного футболиста в зимнее трансферное окно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук объяснил, почему бело-голубые не приобрели ни одного футболиста в зимнее трансферное окно.

«Насколько я знаю, «Динамо» не собиралось никого в это трансферное окно приобретать. У них на каждой позиции по 2-3 игрока. Сейчас все зависит от тренера, у него хороший материал. Лучше для количества никого не покупать, если он не сможет усилить действующий состав. Какой в этом смысл? Если кого-то покупать, то сильнее, но сейчас европейский рынок закрыт, на азиатском не вижу футболистов сильнее. У «Динамо» все хорошо. Их состав сформирован под задачу: быть в тройке и выиграть Кубок», — приводит слова Орещука Legalbet.

В 17 турах РПЛ «Динамо» набрало 29 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Источник: https://legalbet.ru/news/oreshuk-obyasnil-pochemu-dinamo-ne-priobrelo-ni-odnogo/
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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