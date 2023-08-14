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Сегодня, 14:56

Орещук оценил игру «Динамо» в матче с «Балтикой»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру бело-голубых в матче с «Балтикой».

«В первом тайме получилась ровная игра. Во второй половине Маляров допустил грубую ошибку, этот гол раскрепостил «Динамо». Потом, можно сказать, добивали. До пропущенного мяча была равная игра. Как оценю игру Бессмертного? Хвалить не будем пока. Парень молодец, пусть продолжает в том же духе. Если так и будет играть, у «Динамо» появится хороший правый защитник на долгие годы. Главное, чтобы корону не надел на голову. Я его не знаю, но то, что вижу, мне очень нравится», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Балтика» завершился со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Станислав Бессмертный и Денис Макаров.

После 4 туров «Динамо» занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков. Лидирует «Краснодар» (12 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-bessmetrny-j-molodets-esli-tak-i-prodolzhit-u-dinamo-budet-zashhitnik-na-dolgie-gody/
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