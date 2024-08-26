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Сегодня, 01:36

Орещук: «Тюкавин — лучший нападающий в России на сегодня, рано или поздно его прорвет»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший генеральный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру форварда Константина Тюкавина на старте нового сезона РПЛ.

«Костя — хороший нападающий с хорошей скоростью и большим объемом работы. У него светлая голова. Рано или поздно его прорвет. Такое бывает: забиваешь в каждой игре, а потом несколько месяцев забить не можешь. Просто надо подходить к каждому моменту с холодной головой. Тюкавин — сильный игрок, лучший нападающий в России на сегодня», — приводит слова Орещука Metaratings.ru.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 7 голов, в которых забил гол и сделал две результативные передачи.

Источник: Metaratings
Константин Тюкавин
Роман Орещук
ФК Динамо (Москва)
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