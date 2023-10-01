Орещук: «Карраскаль не усиление для «Динамо», Бителло — хорошее приобретение, а Чавес пока ни туда, ни сюда»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о новичках-легионерах московской команды.

«Карраскаль для «Динамо» не усиление. Он играет в старте, раз купили, значит надо ставить. Это такая же история как у нас была с Филиппом. На данный момент он будет играть, а через 1-2 месяца, когда все поймут, что Хорхе проигрывает конкуренцию, он сядет на замену, если также будет играть. Бителло — хорошее приобретение, мне он нравится. Чавес пока ни туда, ни сюда. Я пока не могу понять, что это за футболист, качества есть, но пока не вписывается в структуру игры. Но игрок хороший», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

Московский клуб на данный момент занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 15 очков.