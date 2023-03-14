0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:30

Орещук о «Локомотиве»: «Если в прошлом году Баринов обвинял одноклубников в безразличии, то теперь по самоотдаче ни к кому претензий нет»

Александр Кружков
Обозреватель
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру «Локомотива» после назначения Михаила Галактионова.

— Как вам «Локо» с приходом Галактионова?

— Приятно удивляет. Не только результатом, но и качественной, сбалансированной игрой. Команда великолепно готова физически. Злая, наглая, все бьются друг за друга. Галактионов — молодец. Быстро нашел подход к футболистам, в том числе к легионерам. Если в прошлом году Баринов обвинял одноклубников в безразличии, то теперь по самоотдаче ни к кому претензий нет.

— По матчу в Грозном так уж точно.

— Да-а! С 20-й минуты играли вдесятером, с 70-й вдевятером — и не пропустили, увезли три очка! Такая победа дорогого стоит.

— «Локомотив» избежит стыков?

— Наверняка. Мне кажется, даже финиширует в десятке, до которой сейчас всего шесть очков.

«Локомотив» выиграл оба матча в РПЛ после завершения зимней паузы и занимает 12-е место в турнирной таблице с 19 очками после 19 туров.

Федор Смолов. Роман Орещук: «Смолов — прекрасный футболист. Но не для нынешнего «Динамо»

Дмитрий Баринов
Роман Орещук
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Алкогольный марафон. В Норвегии пьяные лыжные фанаты в очередной раз устроили беспорядки
Костомарову грозит новая ампутация? Последние новости о состоянии фигуриста
Дело о госизмене завели на переводившую деньги ВСУ активистку из Хабаровска
Сбербанк раскрыл схему мошенничества с обвинениями в госизмене
Песков прокомментировал данные СМИ о поддержке Индией потолка цен на нефть
Песков назвал нелепым курьезом предложение переименовать Россию в Московию
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Андрей Канчельскис: «Оренбург» не борется за выживание в РПЛ — уже отличный результат»
Генич — о крупном поражении «Сочи»: «Это хорошая пища для размышлений Бердыеву»
Орещук о «Пари НН»: «Смотрю на команду и не понимаю, во что она теперь играет»
Форвард «Торпедо» Рейна: «Спрашивал у Фарфана, в какую команду мне перейти»
Орещук: «Давно говорю, что Тюкавин сильнее Смолова»
Агент: «Дивановичу очень нравится Россия. В «Ахмате» все на самом высшем уровне»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рай Влут: «Промес многое значит для «Спартака» и российского футбола. Если он захочет, то примет гражданство РФ»

Влут ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства