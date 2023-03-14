Орещук о «Локомотиве»: «Если в прошлом году Баринов обвинял одноклубников в безразличии, то теперь по самоотдаче ни к кому претензий нет»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук в интервью «СЭ» оценил игру «Локомотива» после назначения Михаила Галактионова.

— Как вам «Локо» с приходом Галактионова?

— Приятно удивляет. Не только результатом, но и качественной, сбалансированной игрой. Команда великолепно готова физически. Злая, наглая, все бьются друг за друга. Галактионов — молодец. Быстро нашел подход к футболистам, в том числе к легионерам. Если в прошлом году Баринов обвинял одноклубников в безразличии, то теперь по самоотдаче ни к кому претензий нет.

— По матчу в Грозном так уж точно.

— Да-а! С 20-й минуты играли вдесятером, с 70-й вдевятером — и не пропустили, увезли три очка! Такая победа дорогого стоит.

— «Локомотив» избежит стыков?

— Наверняка. Мне кажется, даже финиширует в десятке, до которой сейчас всего шесть очков.

«Локомотив» выиграл оба матча в РПЛ после завершения зимней паузы и занимает 12-е место в турнирной таблице с 19 очками после 19 туров.